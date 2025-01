Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják, remek pénzforrásra leltek bennük. Az egyik kaliforniai cég viszont úgy döntött, átvághatatlan kábelekkel oldja meg ezt a problémát.","shortLead":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják...","id":"20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5.jpg","index":0,"item":"ee53f170-0a89-46e4-89c8-1505f1212c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","timestamp":"2025. január. 28. 08:03","title":"Mi lesz így réztolvajokkal meg a vandálokkal? Bemutatták a vágásálló töltőkábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","shortLead":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","id":"20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"19c05738-478c-42eb-89b1-e4578dc11628","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","timestamp":"2025. január. 28. 13:25","title":"Republikon Intézet: Nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","shortLead":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","id":"20250127_Audi-5000-CS-Quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e.jpg","index":0,"item":"e1fedf74-81c4-4052-9740-903a8daea856","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Audi-5000-CS-Quattro","timestamp":"2025. január. 27. 20:20","title":"Eladó egy 1986-os Audi 5000, amely rekorddöntésre született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha a pénzünket nem csupán parkoltatni szeretnénk a bankszámlánkon. Arról, hogy ezt ki, milyen módon és feltételekkel tudja igénybe venni, Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha...","id":"20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b.jpg","index":0,"item":"67cef640-7a4a-4d8a-ba16-053e0ea86278","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","timestamp":"2025. január. 28. 14:30","title":"Hol van jó helyen a pénze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","shortLead":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","id":"20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc.jpg","index":0,"item":"8505322a-07f1-4a79-b730-f9eb0306de08","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","timestamp":"2025. január. 28. 08:36","title":"„Jó hírekre” fűzi fel új kampányát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","shortLead":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","id":"20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361.jpg","index":0,"item":"6d5a49d3-c4d8-4dc1-94c3-d5918a7c1895","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","timestamp":"2025. január. 27. 20:50","title":"Könnyebb lesz Új-Zélandon munkát vállalniuk a digitális nomádoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca lelepleződött.","shortLead":"Rendőrök, NAV-nyomozók és a kormányhivatal munkatársai is megjelentek a filmforgatásnak álcázott bulin, vagyis az álca...","id":"20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c83c4-4c10-4af5-a8ec-97788f5779ab.jpg","index":0,"item":"6174e86b-4418-4dd2-ba7b-6cdf6ff60414","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Titkos-neonaci-bulinak-vetettek-veget-a-rendorok-Budaorson","timestamp":"2025. január. 27. 09:29","title":"Titkos neonáci bulinak vetettek véget a rendőrök Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","shortLead":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","id":"20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e.jpg","index":0,"item":"fd2c1933-8056-4de0-85f7-483205f3249b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 28. 16:23","title":"Orbán megérkezett az Emírségekbe, hogy „új lehetőségeket keressen a magyar cégeknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]