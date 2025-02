Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f289372-81a0-4078-9cda-5133934fa154","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a szelfiutálat egyeseknél különösen erős.","shortLead":"Úgy tűnik, a szelfiutálat egyeseknél különösen erős.","id":"20250130_Inkabb-maszturbalnek-nyilvanosan-mint-hogy-keszitsek-egy-szelfit-Sedaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f289372-81a0-4078-9cda-5133934fa154.jpg","index":0,"item":"17fe543a-8c4d-4439-8388-8460f81635e1","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Inkabb-maszturbalnek-nyilvanosan-mint-hogy-keszitsek-egy-szelfit-Sedaris","timestamp":"2025. január. 30. 13:22","title":"\"Inkább maszturbálnék nyilvánosan, mint hogy csináljak egy szelfit\" – nyilatkozta David Sedaris amerikai humorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször emelik a hagyományos művészet szintjére. Az egyik budapesti galériában például nemrég nyílt meg 0036mark legújabb kiállítása, amely az It belongs in the museum címet viseli. Az alkotóval és Kovács Rebeka kurátorral beszélgettünk. ","shortLead":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször...","id":"20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f.jpg","index":0,"item":"69e46bdf-8384-4f1e-a0b4-d8f4ccb5cf6a","keywords":null,"link":"/elet/20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","timestamp":"2025. január. 31. 16:35","title":"A Macskafogó találkozása Gustav Klimttel: így költözött be a magyar street art a galériába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdaság repülőrajtot vett, de majd csak később fog felszállni. A rossz szankció lehet jó szankció is, ha a célja a béke. 800 ezer ember fektette állampapírba a pénzét, ez 800 ezer család, csak meg kell őket szorozni néggyel. A 13. havi nyugdíj gyorsabban nő, mint a másik 12 havi juttatás. Legalábbis Orbán Viktor szerint.","shortLead":"A gazdaság repülőrajtot vett, de majd csak később fog felszállni. A rossz szankció lehet jó szankció is, ha a célja...","id":"20250131_orban-kossuth-radio-szankciok-nyugdijak-allampapirok-repulorajt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d.jpg","index":0,"item":"e3749083-1fd0-4398-9c08-43805c83afad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_orban-kossuth-radio-szankciok-nyugdijak-allampapirok-repulorajt-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 13:03","title":"Orbán Viktor hat vad, megtévesztő és egyenesen hamis állítása a gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ddcbf2-eb67-4962-84dd-1e1ee8fce0bd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A légitársaság ingyenes online utasfelvételt ígért. Az utasok egy része számára ez nem állt rendelkezésre.","shortLead":"A légitársaság ingyenes online utasfelvételt ígért. Az utasok egy része számára ez nem állt rendelkezésre.","id":"20250131_wizz-air-utasfelvetel-extra-dij-muszaki-hiba-gazdasagi-versenyhivatal-visszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ddcbf2-eb67-4962-84dd-1e1ee8fce0bd.jpg","index":0,"item":"64f921a6-0007-4f09-9e0f-1c240e3ba6f0","keywords":null,"link":"/kkv/20250131_wizz-air-utasfelvetel-extra-dij-muszaki-hiba-gazdasagi-versenyhivatal-visszaterites","timestamp":"2025. január. 31. 10:06","title":"A Wizz Air több ezer utasának fizet visszatérítést egy „műszaki hiba” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b79cb35-8a81-48f1-8088-975169c502b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salwan Momika a svéd sajtó tudósításai szerint belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Salwan Momika a svéd sajtó tudósításai szerint belehalt sérüléseibe.","id":"20250130_gyilkossag-lovoldozes-koranegetes-svedorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b79cb35-8a81-48f1-8088-975169c502b5.jpg","index":0,"item":"cf885afc-557a-4377-9e21-483f733563d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_gyilkossag-lovoldozes-koranegetes-svedorszag","timestamp":"2025. január. 30. 12:28","title":"Lelőtték a svédországi Korán-égetéseiről ismert iraki férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz embert igazoltatott a rendőrség az Európa-liga-meccs biztosítása során. A szurkolók összecsaptak a biztonságiakkal, öt embert kellett ellátni, egyiküket kórházban ápolják.","shortLead":"Száz embert igazoltatott a rendőrség az Európa-liga-meccs biztosítása során. A szurkolók összecsaptak...","id":"20250131_verekedes-ferencvaros-fradi-alkamaar-europa-liga-szurkolok-biztonsagiak-garazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94.jpg","index":0,"item":"b9f44eb1-6b3f-4480-bc6a-7b827e968b29","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_verekedes-ferencvaros-fradi-alkamaar-europa-liga-szurkolok-biztonsagiak-garazdasag","timestamp":"2025. január. 31. 13:18","title":"Rendbontás a Fradi meccsén: egymásnak estek a szurkolók és a biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","shortLead":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","id":"20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"23e5abb8-079d-4d91-a683-3ccb58c298b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:33","title":"Közel száz WhatsApp-felhasználót célozhatott meg világszerte a Paragon kémprogramot gyártó cég hekkertámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá a Die Pressében megjelent elemzésében a Duna-térséggel és Közép-Európával foglalkozó bécsi intézet magyar tudományos munkatársa.","shortLead":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá...","id":"20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb.jpg","index":0,"item":"90999eb5-ec08-47f2-b7b0-0ac4f5c73e47","keywords":null,"link":"/360/20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 09:02","title":"Techet Péter: Az Osztrák Szabadságpárt nem tudja simán orbanizálni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]