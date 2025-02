Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előbb-utóbb mindannyian megöregszünk, boldogan öregedni azonban már korántsem olyan magától értetődő. Ehhez próbálunk adni néhány fogódzót.","shortLead":"Előbb-utóbb mindannyian megöregszünk, boldogan öregedni azonban már korántsem olyan magától értetődő. Ehhez próbálunk...","id":"20250202_boldog-oregedes-szokasok-boldogsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24.jpg","index":0,"item":"165fa642-423a-49c4-8515-8fec222b0120","keywords":null,"link":"/elet/20250202_boldog-oregedes-szokasok-boldogsag","timestamp":"2025. február. 02. 06:15","title":"Megfiatalodhat és boldogabb lehet, aki ezt a hét egyszerű szokást beiktatja az életébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","shortLead":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","id":"20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","index":0,"item":"50ee3637-f065-43db-9506-6f8730fb2169","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 14:18","title":"Iskolai bombariadók: egy 15 éves fiút fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első hónapjában is tovább emelkedik a személyi kölcsönök népszerűsége gépjárművásárlás esetén. A Bankmonitor adatai alapján több mint 20 ezer kalkuláció érkezett csak erre a hitelcélra. Mutatjuk a friss tendenciákat és a legjobb lehetőségeket.","shortLead":"Az év első hónapjában is tovább emelkedik a személyi kölcsönök népszerűsége gépjárművásárlás esetén. A Bankmonitor...","id":"20250201_Uj-ev-uj-auto-Januarban-is-a-gepjarmuvasarlas-a-legnepszerubb-hitelcel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9.jpg","index":0,"item":"6c9cbee8-781d-4a2f-9ad9-49615458abd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Uj-ev-uj-auto-Januarban-is-a-gepjarmuvasarlas-a-legnepszerubb-hitelcel","timestamp":"2025. február. 01. 09:00","title":"Új év új autó? Januárban is a gépjárművásárlás a legnépszerűbb hitelcél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A dél-olaszországi Bari kikötőjébe érkezik meg szombat este az a negyvenhárom bangladesi és egyiptomi, akinek a bíróságok ismételten nem engedélyezték a kihelyezését albániai táborokba. Giorgia Meloni konzultációt indított a migrációról.","shortLead":"A dél-olaszországi Bari kikötőjébe érkezik meg szombat este az a negyvenhárom bangladesi és egyiptomi, akinek...","id":"20250201_Az-olasz-birosagok-ismet-nemet-mondtak-a-migransok-kihelyezesere-albaniai-taborokba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"878516b8-33b0-4937-92ca-9a3f36f1fcc6","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Az-olasz-birosagok-ismet-nemet-mondtak-a-migransok-kihelyezesere-albaniai-taborokba","timestamp":"2025. február. 01. 17:50","title":"Az olasz bíróságok ismét nemet mondtak a migránsok kihelyezésére albániai táborokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik, hanem inkább a fürge, hatékony, nagyteljesítményű rendszerek, amelyek közvetlenül a felhasználó eszközén futnak. A Hugging Face újdonsága mindenesetre ezt az új szemléletet támasztja alá.","shortLead":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik...","id":"20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33.jpg","index":0,"item":"842b1273-ed00-4aef-860b-4c382ab2923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","timestamp":"2025. február. 01. 12:03","title":"Sikerült annyira összezsugorítani a fejlett mesterséges intelligenciát, hogy már elfut egyetlen telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599b5200-ea8d-4151-a6ed-6c4f5c62e896","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Julie Stewart-Binks időközben már bírósághoz is fordult.","shortLead":"Julie Stewart-Binks időközben már bírósághoz is fordult.","id":"20250201_fox-news-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599b5200-ea8d-4151-a6ed-6c4f5c62e896.jpg","index":0,"item":"66bdb1f2-65c4-427f-8d74-2ef7138949b8","keywords":null,"link":"/elet/20250201_fox-news-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 01. 13:46","title":"Szexuális zaklatással vádolja a médiaóriás egyik főnökét a Fox Sports volt műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4083ee54-b754-492e-a6de-4d645758840c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sophos megbízásából készített regionális felmérés szerint a magyar internetezők 97 százaléka legalább egyféle online védelmet használ. A leggyakoribb módszerek közé tartoznak az erős jelszavak és az antivírus szoftverek. A munkahelyén nagyon kevés magyar kap hasznos kiberbiztonsági tudást.","shortLead":"A Sophos megbízásából készített regionális felmérés szerint a magyar internetezők 97 százaléka legalább egyféle online...","id":"20250201_sophos-online-fenyegetes-kutatas-jelszo-antivirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4083ee54-b754-492e-a6de-4d645758840c.jpg","index":0,"item":"ae233716-72a4-476e-9904-5832ebd4fa1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_sophos-online-fenyegetes-kutatas-jelszo-antivirus","timestamp":"2025. február. 01. 08:03","title":"Honnan tudják meg a magyarok, ha baj van az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]