[{"available":true,"c_guid":"8fa83cf0-ba9b-4bf4-9971-518e2f9c8475","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tárgyalt Hlavaty Tamás és a Mosonmagyaróvár, de nem egyeztek meg. A szlovákiai magyar szakember BL-ben szereplő klubhoz szerződne.","shortLead":"Tárgyalt Hlavaty Tamás és a Mosonmagyaróvár, de nem egyeztek meg. A szlovákiai magyar szakember BL-ben szereplő klubhoz...","id":"20250210_hlavaty-tamas-vipers-kristiansand-kezilabda-bajnokok-ligaja-mosonmagyarovar-cseh-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa83cf0-ba9b-4bf4-9971-518e2f9c8475.jpg","index":0,"item":"641e131e-8b31-4b30-97a5-597a3b1591de","keywords":null,"link":"/sport/20250210_hlavaty-tamas-vipers-kristiansand-kezilabda-bajnokok-ligaja-mosonmagyarovar-cseh-valogatott","timestamp":"2025. február. 10. 19:12","title":"Új állása van a csődbe ment Vipers vezetőedzőjének, de nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","shortLead":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","id":"20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"725c37cf-91fd-4f6b-99e9-6026eeaac6da","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","timestamp":"2025. február. 09. 16:21","title":"Szijjártó: A Nemzetközi Büntetőbíróság átpolitizálódott, Magyarország is átértékeli a részvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár azért indított pert, mert szerinte Szabó Margit és az egyesülete becsületsértő szórólapokat terjesztett róla.","shortLead":"Lázár azért indított pert, mert szerinte Szabó Margit és az egyesülete becsületsértő szórólapokat terjesztett róla.","id":"20250210_hodmezovasarhely-per-maganvadas-eljaras-lazar-janos-szabo-margit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"7ea5228a-0caa-4891-a3fe-ba81f429e9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_hodmezovasarhely-per-maganvadas-eljaras-lazar-janos-szabo-margit","timestamp":"2025. február. 10. 12:58","title":"Tízezer forintot kell fizetnie a 76 éves nőnek, akit Lázár János beperelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abd472b-e960-4515-a129-53180af41c5d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megháromszorozzák a korábban erdőtelepítésekre szánt összeget.","shortLead":"Megháromszorozzák a korábban erdőtelepítésekre szánt összeget.","id":"20250210_erdotelepites-tamogatas-agrarminiszterium-nagy-istvan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abd472b-e960-4515-a129-53180af41c5d.jpg","index":0,"item":"eb5a6524-296a-4877-92d7-fab38605eb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_erdotelepites-tamogatas-agrarminiszterium-nagy-istvan-video","timestamp":"2025. február. 10. 15:28","title":"310 milliárdból ültet fákat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők döntenek: forintban vagy devizában takarékoskodjanak-e tovább.","shortLead":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők...","id":"20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"bcab5f80-d080-4e52-9ed6-570044923942","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","timestamp":"2025. február. 10. 11:30","title":"Forint vagy deviza: az itt a kérdés az állampapírok kamatának drámai csökkenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","shortLead":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","id":"20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c0a75554-930d-4b6e-9436-9c937f637890","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. február. 10. 09:43","title":"A magyar–török meccs után részegen eltörte szurkolótársa arccsontját, az ügyészség börtönt és kitiltást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek megnyilvánulása.","shortLead":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek...","id":"20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424.jpg","index":0,"item":"4f137dfd-282c-4d5d-9a73-a6f729d2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","timestamp":"2025. február. 09. 13:51","title":"G. Fodor Gábor: Majkából nem lesz szavazat, ahogyan Bödőcs Tiborból sem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]