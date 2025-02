Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","shortLead":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","id":"20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"093f40ee-a5de-4d93-9fb9-3bc05e97bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","timestamp":"2025. február. 11. 12:59","title":"JD Vance: Az EU-nak nem kellene félnie az MI-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","shortLead":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","id":"20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412.jpg","index":0,"item":"b1d0e1db-060d-48ea-afcb-7061cb41b7d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","timestamp":"2025. február. 12. 06:41","title":"868 lóerővel és nyitott tetővel hódít a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus processzorok hőelvezetésére – állítja egy amerikai cég. Annyira reménykeltő a megoldása, hogy óriási összegekhez juthat az Egyesült Államok kormányának finanszírozásában.","shortLead":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus...","id":"20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53.jpg","index":0,"item":"e77e1047-e20c-45e5-b985-58f0780f7f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","timestamp":"2025. február. 11. 14:03","title":"Ragyogó megoldás, méghozzá szó szerint: gyémánt hűti a chipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"Hónapokon át tartó bezártság és példátlan veszteségek jellemezték a koronavírus-járvány időszakát, különösen 2020 tavaszát. Fizikai egészségünk mellett szinte mindannyiunk lelki békéjét is felforgatta a megváltozott helyzet – még abban az esetben is, ha valaki megúszta a fertőzést, és gyászolnia sem kellett. Öt évvel a járvány kitörése után néztük meg, az akkori traumák mennyire bizonyultak tartósnak, mennyit tanultunk a járványból.","shortLead":"Hónapokon át tartó bezártság és példátlan veszteségek jellemezték a koronavírus-járvány időszakát, különösen 2020...","id":"20250211_Covid-mentalis-egeszseg-gyasz-szorongas-Purebl-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc.jpg","index":0,"item":"b3eb427e-e6a3-4086-9edd-481de48be794","keywords":null,"link":"/360/20250211_Covid-mentalis-egeszseg-gyasz-szorongas-Purebl-Gyorgy","timestamp":"2025. február. 11. 16:03","title":"Mintha meg sem történt volna? A maszkot eldobtuk, de Covid-traumáink velünk maradtak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt bankszünnap lesz a K&H Banknál. Az ügyfeleknek nem árt előtte felkészülniük az ezzel járó technikai leállásra.","shortLead":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt...","id":"20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c.jpg","index":0,"item":"a40b189e-e169-47e8-8530-fe7f74e28a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","timestamp":"2025. február. 11. 20:02","title":"32 órás leállás jön a K&H Banknál, ezeket mindenképpen tegye meg még előtte, péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"360","description":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i filmfesztiválra, majd a zsűri különdíját elnyerte, és most a legjobb nem angol nyelvű film kategóriájában az Oscar-díjért versenyez A szent füge magja. A rendező, Mohammad Raszulof megszökött hazájából még azelőtt, hogy filmje miatt börtönbe került volna.","shortLead":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i...","id":"20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0.jpg","index":0,"item":"1a529719-497e-4101-886d-23cef11777a1","keywords":null,"link":"/360/20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","timestamp":"2025. február. 11. 18:06","title":"Lángoló hidzsábok, cenzúrázott művészek – az Oscar-jelölt A szent füge magjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John Lipsky, aki az IMF első vezérigazgató-helyetteseként a 2008-as pénzügyi válság megfékezésének egyik főszereplője volt.","shortLead":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John...","id":"20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6.jpg","index":0,"item":"a0e5ca06-fb43-4489-91d8-65d94a4c1e03","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:00","title":"„Megtartották a szavukat? Nem. Romolhat a helyzet? Igen” – volt IMF-vezető a HVG-nek a nagyhatalmak protekcionizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első randin nem mindegy, ki fizet, de a párválasztási döntésekben keveseket érdekel a másik anyagi helyzete. Aztán a kapcsolatban a pénzen megy a legtöbb vita. A magyarok harmada havonta vagy gyakrabban veszekszik a pénz miatt.","shortLead":"Az első randin nem mindegy, ki fizet, de a párválasztási döntésekben keveseket érdekel a másik anyagi helyzete. Aztán...","id":"20250211_parkapcsolat-anyagiak-penz-fontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1.jpg","index":0,"item":"f1410b82-b85e-47cb-ada3-bc058b3dea82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_parkapcsolat-anyagiak-penz-fontossag","timestamp":"2025. február. 11. 11:59","title":"Fontos a pénz a párkapcsolatban? Az elején igen, aztán nem, majd megint igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]