[{"available":true,"c_guid":"2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni egy kutyáját elvesztett állattartótól.","shortLead":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni...","id":"20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e.jpg","index":0,"item":"d66905f6-56bc-4a79-9183-7eaecf59d232","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 17:20","title":"Újfajta telefonos csalás terjed, ha ilyen hívást kap, ne dőljön be neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni és napközben is jellemzően 4-9 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szerdától azonban egyre több lesz a felhő és megnő a csapadék esélye is, a hét végére pedig enyhülnek az éjszakai fagyok – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni...","id":"20250209_idojaras-elorejelzes-napsutes-csapadek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"3a6bd1fc-2d6c-4e21-a025-275dbf186395","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_idojaras-elorejelzes-napsutes-csapadek","timestamp":"2025. február. 09. 15:51","title":"A hét elején még napos idő várható, majd beborul az ég és megnő a csapadék esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.","shortLead":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot...","id":"20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"9359a486-41b7-4736-ae7d-f446c818b31a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","timestamp":"2025. február. 10. 07:55","title":"20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításai akkor még csak a rendszer korrupciójáról szóltak.","shortLead":"Állításai akkor még csak a rendszer korrupciójáról szóltak.","id":"20250210_magyar-peter-ner-visszaemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"9dc422df-3dc9-4d45-a52a-0704e1783569","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_magyar-peter-ner-visszaemlekezes","timestamp":"2025. február. 10. 08:45","title":"Magyar Péter milliós követőtábort emlegetve emlékezett meg arról, hogy egy éve szállt ki a NER-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c074ff05-eebd-4e63-b6c0-f505907e0127","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A puskagolyóként gyorsuló Chevrolet Blazer EV SS valós hatótávja megközelíti az 500 kilométert.","shortLead":"A puskagolyóként gyorsuló Chevrolet Blazer EV SS valós hatótávja megközelíti az 500 kilométert.","id":"20250211_az-igertnel-erosebb-624-loeros-lett-a-chevy-uj-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c074ff05-eebd-4e63-b6c0-f505907e0127.jpg","index":0,"item":"2e6148c2-b25f-4173-8968-86b3819ab444","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_az-igertnel-erosebb-624-loeros-lett-a-chevy-uj-villanyautoja","timestamp":"2025. február. 11. 07:59","title":"Az ígértnél erősebb, 624 lóerős lett a Chevy sokat késett villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában. A történtek hatása még nehezen kiszámítható a február 23-ai szövetségi választásra.","shortLead":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában...","id":"20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6.jpg","index":0,"item":"21f39ceb-f5c2-4831-a382-8f2eacc2280d","keywords":null,"link":"/360/20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","timestamp":"2025. február. 09. 11:00","title":"Már a CDU egységét is megbontotta a kancellárjelölt Merz, aki az AfD-tabu sebezhetőségét teszteli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz benne. Pedig nem sok köszönet volt abban, amikor legutóbb ilyet lépett a kormány.","shortLead":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz...","id":"20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"5831f510-3b18-4f5a-8fe6-caba29ce6df4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","timestamp":"2025. február. 10. 08:53","title":"Árstoppal ébredt hétfő reggel Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]