[{"available":true,"c_guid":"2324ca9a-0107-498d-8a68-eda9e7471998","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyorshajtókat is ellenőrizték, a rekorder a megengedett sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"A gyorshajtókat is ellenőrizték, a rekorder a megengedett sebesség duplájával hajtott. ","id":"20250226_6000-autost-szondaztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2324ca9a-0107-498d-8a68-eda9e7471998.jpg","index":0,"item":"57552317-7e3c-4473-b4c9-d4b9053df4ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_6000-autost-szondaztattak","timestamp":"2025. február. 26. 14:10","title":"Akció Pesten és Budán: közel 6000 autóst szondáztattak meg és több mint 30 piás sofőrt el is kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","shortLead":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","id":"20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3.jpg","index":0,"item":"511040a1-f41f-4723-8790-4b8648813f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","timestamp":"2025. február. 26. 18:18","title":"Felmondott a Washington Post rovatvezetője, miután Jeff Bezos korlátozta, hogy milyen vélemények jelenhetnek meg a lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is lehet. De miért vetemedik erre, és mit lehet tenni azért, hogy ne csinálja?","shortLead":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is...","id":"20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a.jpg","index":0,"item":"1ef7b7de-8a30-4181-bb2c-a3029c36498b","keywords":null,"link":"/elet/20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","timestamp":"2025. február. 27. 04:31","title":"A macskám mindent megrág – mit tehetek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","shortLead":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","id":"20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5.jpg","index":0,"item":"985bc5d7-0e16-46f5-a2ec-a72fbebdb503","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 21:11","title":"Sajnálkozva számolt be a Mol a horvát olajmegállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön a megegyezés Oroszországgal”.","shortLead":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön...","id":"20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"d57a2919-09c3-4ce2-82f5-d703cf61393e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 08:57","title":"Zelenszkij már pénteken Washingtonba utazhat, hogy aláírja az ukrán ásványkincsekről szóló megállapodást Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert formájában. ","shortLead":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert...","id":"20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508.jpg","index":0,"item":"7026a651-d79d-42a3-9f8c-304a5fcc2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","timestamp":"2025. február. 27. 08:26","title":"Lázár János: A Pride-ot mihamarabb be kell tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá közük.","shortLead":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá...","id":"20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db.jpg","index":0,"item":"6a84acb6-a72e-4e24-9d3b-aed096aa2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","timestamp":"2025. február. 27. 12:15","title":"Egy hónapig dolgozott a Magyar Turisztikai Ügynökség a válaszon: nem ők hívták ide a zabáló koreai influenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső egy méteres talajrétegből 20–80 milliméter nedvesség hiányzik.","shortLead":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső...","id":"20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"32db0cf0-e8aa-4982-8009-14a186d50c38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","timestamp":"2025. február. 27. 15:35","title":"Jól jött, hogy kemény fagyok voltak, de esőből sokkal több kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]