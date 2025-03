Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5ed98a85-512e-451b-ba3b-1f812e88ec7a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új vezérigazgatót kapott a Szerencsejáték Zrt., méghozzá olyat, aki az elmúlt másfél évtizedben a kormányban és az állami cégeknél is nagyon-nagyon változatos pozíciókat töltött be.","shortLead":"Új vezérigazgatót kapott a Szerencsejáték Zrt., méghozzá olyat, aki az elmúlt másfél évtizedben a kormányban és...","id":"20250304_Szerencsejatek-Zrt-turisztikai-ugynokseg-Guller-Zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ed98a85-512e-451b-ba3b-1f812e88ec7a.jpg","index":0,"item":"a23fa79c-715a-4337-bacb-47ccd04da9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_Szerencsejatek-Zrt-turisztikai-ugynokseg-Guller-Zoltan","timestamp":"2025. március. 04. 13:54","title":"NER-káderek keringője: a Szerencsejáték Zrt.-hez kerül a turisztikai ügynökség vezetője az MNB-hez távozó volt miniszter helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","shortLead":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","id":"20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a.jpg","index":0,"item":"3e4b6daf-a5f6-4965-adf9-27058155830b","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","timestamp":"2025. március. 04. 13:36","title":"Ukrajna automatikus NATO-tagságát javasolja a finn elnök, ha Oroszország megsértene egy majdani tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint a bőrgyógyászati problémáktól kezdve a vesebetegségeken át egészen az autoimmun betegségekig sok mindent jelezhet az, ha elváltozást látunk a körmeinken. ","shortLead":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint...","id":"20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854.jpg","index":0,"item":"71bbc9ed-307d-4df6-a82a-ca76a05864ac","keywords":null,"link":"/elet/20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","timestamp":"2025. március. 04. 05:11","title":"Fehér foltok és más elváltozások a körmön, amik betegségről is árulkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA vagyoneladásával kapcsolatban általuk indított perrel.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA...","id":"20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad.jpg","index":0,"item":"aded2fc0-8461-495f-b3d7-8df4053278d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","timestamp":"2025. március. 03. 09:53","title":"Az akadémiai dolgozók visszautasítják Hankó miniszter állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eeeb03-4a74-4fdc-952e-c246fe8f4cbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A korábbi, még Reels-videók előtti Instagram-korszakot idézi a Flashes nevű új közösségi oldal. Az erre feltöltött tartalmakat ráadásul a Bluesky 32 milliós felhasználói bázisával is rögtön meg lehet osztani.","shortLead":"A korábbi, még Reels-videók előtti Instagram-korszakot idézi a Flashes nevű új közösségi oldal. Az erre feltöltött...","id":"20250303_bluesky-flashes-fotos-alkalmazas-instagram-alternativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6eeeb03-4a74-4fdc-952e-c246fe8f4cbc.jpg","index":0,"item":"e10bb3ac-28c2-4a3a-870c-66680a9dcf7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_bluesky-flashes-fotos-alkalmazas-instagram-alternativa","timestamp":"2025. március. 03. 16:33","title":"Már tölthető: itt az Instagram alternatívája, amit néhány óra alatt több tízezren telepítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak a kanadai adatvédelmi biztossal.","shortLead":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak...","id":"20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6.jpg","index":0,"item":"52e6b929-b1f1-4ef4-9736-b5ef8d414e19","keywords":null,"link":"/elet/20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","timestamp":"2025. március. 04. 17:24","title":"Bíróságon tiltanák el a Pornhubot attól, hogy olyan videókat tegyen közzé, amelyeknek a szereplői ehhez nem járultak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trumpnak azzal volt baja, hogy Zelenszkij szerint a háború vége még nagyon messze van.","shortLead":"Trumpnak azzal volt baja, hogy Zelenszkij szerint a háború vége még nagyon messze van.","id":"20250303_trump-zelenszkij-nyilatkozat-biralat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49.jpg","index":0,"item":"43cac1b0-9b41-4b75-b8ac-abffbc9ae97a","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_trump-zelenszkij-nyilatkozat-biralat","timestamp":"2025. március. 03. 21:22","title":"Donald Trump: Zelenszkij a legrosszabb nyilatkozatot tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]