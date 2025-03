Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt a szlovén Andrada befektetői csoport – derül ki a HVG birtokába került dokumentumból. A Pest Vármegyei Kormányhivatal ugyan szabott feltételeket a határozatában, de a sóskúti polgármester szerint érthetetlen, hogyan tudták kilobbizni az engedélyt úgy, hogy a sóskúti önkormányzatot meg sem kérdezték. Ezért már bírósághoz is fordultak a döntéssel szemben, csakhogy attól tartanak, hogy az engedélyre hivatkozva az Andrada a várható pereskedés ellenére is elindíthatja az akkubizniszt. Egy esetleges haváriahelyzet a sóskútiak szerint nemcsak őket, de akár 100 ezer embert is érinthet, közben a cégnek 2 millió forintos biztosítása van – ami a kormányhivatal szerint elég.","shortLead":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt...","id":"20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11.jpg","index":0,"item":"219d4e97-def3-4c24-ac86-e32be2d73902","keywords":null,"link":"/360/20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","timestamp":"2025. március. 13. 09:25","title":"Hiába a sóskútiak ellenállása és Orbán Viktor ígérete, elstartolhat az akkufeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e1c657-94d7-444e-969d-c835c96510a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A magyar rendszer viszonylag szigorú az EU-ban, Németországban például jelenleg lényegében örökre szól a jogosítvány.","shortLead":"A magyar rendszer viszonylag szigorú az EU-ban, Németországban például jelenleg lényegében örökre szól a jogosítvány.","id":"20250312_Megint-elokerult-hogy-ujra-vizsgazzanak-autovezetesbol-a-70-ev-felettiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e1c657-94d7-444e-969d-c835c96510a2.jpg","index":0,"item":"5ae38153-e4d6-4c01-95d3-5a6800bc8565","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Megint-elokerult-hogy-ujra-vizsgazzanak-autovezetesbol-a-70-ev-felettiek","timestamp":"2025. március. 12. 12:24","title":"Megint előkerült, hogy újra vizsgázzanak autóvezetésből a 70 év felettiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség véletlennek minősítette a balesetet, és nem intézkedett a kutyával szemben. ","shortLead":"A rendőrség véletlennek minősítette a balesetet, és nem intézkedett a kutyával szemben. ","id":"20250312_pitbull-fegyver-veletlen-loves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77.jpg","index":0,"item":"908ee8ac-f7f4-4dfe-b051-38dad1faba93","keywords":null,"link":"/elet/20250312_pitbull-fegyver-veletlen-loves","timestamp":"2025. március. 12. 12:19","title":"A saját kutyája lőtt meg egy férfit Memphisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen semmi.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen...","id":"20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"978f21a6-25bf-4cb9-aab3-d5d777e1da8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 14. 07:54","title":"Zelenszkij: Putyin fél megmondani Trumpnak, hogy folytatni akarja a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f1230d-e0d0-4633-82a8-685b5bcd9399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elon Musknak már a puszta ténykedése is jogellenes, a Trump–Zelenszkij-találkozón kialakult vita pedig elkerülhetetlen volt – mondta Kis János filozófus a Magyar Narancsnak adott kétrészes interjúban, amelyben egy esetleges magyarországi kormányváltás forgatókönyveit vette sorra. ","shortLead":"Elon Musknak már a puszta ténykedése is jogellenes, a Trump–Zelenszkij-találkozón kialakult vita pedig elkerülhetetlen...","id":"20250313_Kis-Janos-filozofus-Donald-Trump-Orban-Viktor-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f1230d-e0d0-4633-82a8-685b5bcd9399.jpg","index":0,"item":"27e98350-1f17-4584-81f1-62ef63e22db3","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kis-Janos-filozofus-Donald-Trump-Orban-Viktor-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 13. 11:28","title":"Kis János: Attól tartok, Magyar Péter eddigi stratégiája nem fog működni ezután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tárgyalást zárt ajtók mögött tartják meg.","shortLead":"A tárgyalást zárt ajtók mögött tartják meg.","id":"20250313_witkoff-putyin-talalkozo-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"78127910-17ec-4af9-aeae-f7e00786a1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_witkoff-putyin-talalkozo-moszkva","timestamp":"2025. március. 13. 19:03","title":"Trump különmegbízottja Putyinnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","shortLead":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","id":"20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55.jpg","index":0,"item":"3e124929-0fdd-42bd-b82e-94f680fe8045","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","timestamp":"2025. március. 12. 11:36","title":"Az orosz és az amerikai hírszerzés igazgatója megállapodott, hogy rendszeresen tartani fogják a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2ad27-0729-4481-82c3-c0714d978382","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki, három héten belül érkezik.","shortLead":"Benjamin Netanjahu, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki, három héten belül érkezik.","id":"20250312_Par-heten-belul-Budapestre-jon-az-izraeli-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a2ad27-0729-4481-82c3-c0714d978382.jpg","index":0,"item":"3aef28d3-c3e3-462f-9e34-30f046b73df7","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_Par-heten-belul-Budapestre-jon-az-izraeli-miniszterelnok","timestamp":"2025. március. 12. 19:01","title":"Budapestre jön az izraeli miniszterelnök, nem fogják elfogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]