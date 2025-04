Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eric Dane a jövő héten kezdi meg az Eufória harmadik évadának forgatását.","shortLead":"Eric Dane a jövő héten kezdi meg az Eufória harmadik évadának forgatását.","id":"20250411_gyogyithatatlan-betegseg-eric-dane-euforia-grace-klinika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201.jpg","index":0,"item":"2e3cc614-b179-4506-bd8b-1d7e0fd4fb20","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_gyogyithatatlan-betegseg-eric-dane-euforia-grace-klinika","timestamp":"2025. április. 11. 16:46","title":"Gyógyíthatatlan beteg az Eufória és a Grace Klinika sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62c4b06-fefb-48bb-8d5f-eb0257f9a6a0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Török Áramlaton keresztül kell biztosítani a biztonságos energiaellátását.","shortLead":"A Török Áramlaton keresztül kell biztosítani a biztonságos energiaellátását.","id":"20250411_Orban-meglatogat-torok-szovetsegeset-Erdogant-bekemisszio-aramlat-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c62c4b06-fefb-48bb-8d5f-eb0257f9a6a0.jpg","index":0,"item":"28eed7f9-a165-496d-b763-4a5ece756daf","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Orban-meglatogat-torok-szovetsegeset-Erdogant-bekemisszio-aramlat-energia","timestamp":"2025. április. 11. 18:40","title":"Orbán energiáról és védelmi ügyekről tárgyalt Erdogannal Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet” – visszhangozta a miniszterelnök szavait a Fidesz-tag publicista, aki azért orrolt meg a Tisza európai parlamenti képviselőjére, mert a visszatartott uniós forrásokban egy brüsszeli bizottsági ülésen politikai előnyt is látott. Pedig ellenzékben, 2006-ban még Orbán Viktor is követelte az uniós források leállítását.","shortLead":"„Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet” – visszhangozta a miniszterelnök szavait a Fidesz-tag publicista, aki azért...","id":"20250411_bayer-zsolt-tisza-part-kollar-kinga-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"811579b1-807e-45c5-b3ec-2581dc079a97","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_bayer-zsolt-tisza-part-kollar-kinga-tuntetes","timestamp":"2025. április. 11. 13:39","title":"Bayer Zsoltot annyira felbosszantotta a tiszás Kollár Kinga, hogy tüntetést szervez miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","shortLead":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","id":"20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c.jpg","index":0,"item":"935863a4-8ce3-4213-a03c-27a6f9f7f758","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","timestamp":"2025. április. 10. 14:44","title":"Durva porvihar Debrecennél, minimálisra csökkent a látótávolság a 4-es úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt. ","shortLead":"Személyi sérülés nem történt. ","id":"20250410_tiszaujvarosi-gyogyfurdo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"25a0d6ff-3a3e-488f-8e7d-f5c5ccc2d52c","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_tiszaujvarosi-gyogyfurdo-tuz","timestamp":"2025. április. 10. 14:10","title":"Kigyulladt a tiszaújvárosi gyógyfürdő tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már péntektől lesznek forgalomkorlátozások.","shortLead":"Már péntektől lesznek forgalomkorlátozások.","id":"20250410_Futoverseny-lesz-egesz-hetvegen-Budan-es-Pesten-sok-lezarasra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464.jpg","index":0,"item":"c8dd652a-7393-47e5-a844-84b4ec96696d","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Futoverseny-lesz-egesz-hetvegen-Budan-es-Pesten-sok-lezarasra-kell-szamitani","timestamp":"2025. április. 10. 17:03","title":"Futóverseny lesz egész hétvégén Budán és Pesten, sok lezárásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvese ismert névnek számít a hazai úszóvilágban.","shortLead":"Kedvese ismert névnek számít a hazai úszóvilágban.","id":"20250411_Milak-Kristofot-az-uszodaban-talalta-meg-a-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"a97d1671-50ab-4720-8ea0-58830c231f00","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Milak-Kristofot-az-uszodaban-talalta-meg-a-szerelem","timestamp":"2025. április. 11. 10:06","title":"Milák Kristófot az uszodában találta meg a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]