[{"available":true,"c_guid":"4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elit-világbajnokságot. Az együttes az utolsó csoportmeccsén, hétfő délelőtt a németektől kapott ki 4–1-re, így kiesett a divízió I-be.","shortLead":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló...","id":"20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6.jpg","index":0,"item":"4332f536-4dcc-4dda-877a-08cad4ad7bc3","keywords":null,"link":"/sport/20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","timestamp":"2025. április. 14. 15:07","title":"Messze volt a bravúrtól, kiesett az elitből a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","shortLead":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","id":"20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377.jpg","index":0,"item":"c9e7ec95-f256-4238-aabc-7653adf1379d","keywords":null,"link":"/elet/20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","timestamp":"2025. április. 14. 19:09","title":"Szarvasbébiszerű zaklatás áldozatának mondja magát Morrissey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","id":"20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e.jpg","index":0,"item":"f8623e0f-1751-46f6-8c03-f9bcb594f50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","timestamp":"2025. április. 14. 14:53","title":"Kalapáccsal akarta agyonverni a pennsylvaniai kormányzót a gyújtogató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj: az eszköz váratlanul biztonsági módba lépett két alkalommal is.","shortLead":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj...","id":"20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a.jpg","index":0,"item":"88160935-d111-4392-a1bc-2e153bc4ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","timestamp":"2025. április. 14. 17:03","title":"A frászt hozta a NASA mérnökeire a Juno űrszonda, kétszer is leállt a működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a tömegesen deportált bevándorlók mellett az orosz–ukrán háború is szóba került.","shortLead":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón...","id":"20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87.jpg","index":0,"item":"68ad2234-7717-4478-bedf-2df62f3bdbf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","timestamp":"2025. április. 15. 05:31","title":"A salvadori elnök szerint kizárt dolog, hogy visszaküldjék a tévedésből deportált férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Nem kapott róla kérdést a kormánypárti sajtótól, így aztán nem is beszélt Szijjártó Péter az ukrajnai Szumi ellen virágvasárnap elkövetett, 34 halálos áldozatot és több mint 100 sérültet követelő orosz támadásról. A külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország semmilyen, Ukrajnába irányuló támogatást nem hajlandó támogatni – ezt a többi tagállam elfogadhatatlannak tartja.","shortLead":"Nem kapott róla kérdést a kormánypárti sajtótól, így aztán nem is beszélt Szijjártó Péter az ukrajnai Szumi ellen...","id":"20250414_Szijjarto_orosz-ukran-haboru_kulugyminiszterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"d62301fc-8632-461c-8f94-0ec46a7dbb71","keywords":null,"link":"/eurologus/20250414_Szijjarto_orosz-ukran-haboru_kulugyminiszterek","timestamp":"2025. április. 14. 15:11","title":"Szijjártó ellenez minden Ukrajna-párti kezdeményezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65511ecf-7e14-47ea-9c0c-56a2da70b839","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Megpiszkálták az alapsztorit, átírták a karaktereket – amivel semmi baj nem lenne, ha a végső mondandó nem torzulna. De torzul. Végignéztük az új évadot, és megmutatjuk, miért nem oké a második Last of Us játék adaptációja. ","shortLead":"Megpiszkálták az alapsztorit, átírták a karaktereket – amivel semmi baj nem lenne, ha a végső mondandó nem torzulna. De...","id":"20250414_last-of-us-masodik-evad-beszamolo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65511ecf-7e14-47ea-9c0c-56a2da70b839.jpg","index":0,"item":"67265e7f-1b4e-4040-876c-5366ea37ae71","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_last-of-us-masodik-evad-beszamolo-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 20:00","title":"Lebutított bosszú – így csúszott félre a Last of Us második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A havi nettó átlagbérhez viszonyítva csak Bukarestben alacsonyabbak az ingatlanárak, az albérleti díjak pedig csak Prágában.","shortLead":"A havi nettó átlagbérhez viszonyítva csak Bukarestben alacsonyabbak az ingatlanárak, az albérleti díjak pedig csak...","id":"20250414_regios-fovarosok-ingatlanpiac-lakasarak-alberleti-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd.jpg","index":0,"item":"137eeb96-3e00-4d4e-96cd-a1332bde05ff","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_regios-fovarosok-ingatlanpiac-lakasarak-alberleti-dijak","timestamp":"2025. április. 14. 12:21","title":"Nehéz elhinni, de a régiós fővárosok között még mindig Budapesté az egyik legolcsóbb lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]