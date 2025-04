Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan mértékben növekszik a mesterséges intelligenciával működő szuperszámítógépek energiaéhsége, hogy azt egy ponton túl már nagyon nehéz lesz lekövetni.","shortLead":"Olyan mértékben növekszik a mesterséges intelligenciával működő szuperszámítógépek energiaéhsége, hogy azt egy ponton...","id":"20250425_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-energiafelhasznalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668.jpg","index":0,"item":"18493de2-feba-4c2e-b729-d66135c2b785","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-energiafelhasznalas","timestamp":"2025. április. 25. 11:03","title":"Ezzel is jár a mesterséges intelligencia: 2030-ra 9 atomreaktor kellhet egyetlen MI-szuperszámítógép működéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a DNS egy bizonyos részén sokkal gyorsabban dolgozik az evolúció, mint ahogy azt elképzelné az ember.","shortLead":"A jelek szerint a DNS egy bizonyos részén sokkal gyorsabban dolgozik az evolúció, mint ahogy azt elképzelné az ember.","id":"20250424_dns-genetikai-mutacio-vizsgalat-genom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"12131539-71be-45dd-8d64-71781cf497d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_dns-genetikai-mutacio-vizsgalat-genom","timestamp":"2025. április. 24. 19:03","title":"Sokkal gyorsabban mutálódik a DNS egy része, mint azt eddig gondolták a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta, hogy kifejezetten ilyet kért.","shortLead":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta...","id":"20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744.jpg","index":0,"item":"caa19f60-25c8-48c6-a8bc-5743ffbc8678","keywords":null,"link":"/elet/20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","timestamp":"2025. április. 24. 20:07","title":"Vádat emeltek egy texasi anyukával szemben, mert vodkás zselét vitt egy gyerekzsúrra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretné, hogyha az állampolgárok belé vetett bizalma emiatt csökkenne.","shortLead":"Nem szeretné, hogyha az állampolgárok belé vetett bizalma emiatt csökkenne.","id":"20250425_rendorseg-foto-Retvari-Bence-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"bb27cc8c-3ebb-4d1a-97c0-78110213e760","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_rendorseg-foto-Retvari-Bence-kdnp","timestamp":"2025. április. 25. 12:38","title":"Egy rendőr kiakadt azon, hogy Rétvári Bence KDNP-felirattal osztotta meg a róla készült képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdca19f8-6bab-4a29-bfbb-8b0fe15edc66","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Forgatott Juliette Binoche-sal és Angelina Jolie-val, Alicia Vikanderrel és Catherine Deneuve-vel, de a sztárok nem feszélyezik. Új filmjében, a Felfüggesztett időben Olivier Assayas hasonmását alakítja – természetesen Oliviar Assayas rendezésében. Vincent Macaigne-nel Párizsban váltottunk szót.","shortLead":"Forgatott Juliette Binoche-sal és Angelina Jolie-val, Alicia Vikanderrel és Catherine Deneuve-vel, de a sztárok nem...","id":"20250425_Schilling-Arpad-Kretakor-vincent-Macaigne-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdca19f8-6bab-4a29-bfbb-8b0fe15edc66.jpg","index":0,"item":"31cb632a-cde9-4b6d-ab26-55d4cd174a7b","keywords":null,"link":"/360/20250425_Schilling-Arpad-Kretakor-vincent-Macaigne-interju","timestamp":"2025. április. 25. 17:52","title":"„Schilling Árpád és a Krétakör lenyűgözött” – magyarokról áradozott a felkapott francia színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","shortLead":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","id":"20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad.jpg","index":0,"item":"1a6afdb5-d230-4d5b-a03f-96e209a334ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","timestamp":"2025. április. 25. 06:42","title":"Kubában 27 év börtön után engedtek szabadon egy kémkedéssel vádolt tisztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az uniós, mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály tiltja az arcfelismerő rendszerek valós időben való alkalmazását. Most azt vizsgálják, hogy Magyarországon megvalósulhat-e ez.","shortLead":"Az uniós, mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály tiltja az arcfelismerő rendszerek valós időben való...","id":"20250425_eu-vizsgalat-pride-resztvevok-arcfelismero-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"96063c42-c921-41b5-a0a2-fc7f5381eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_eu-vizsgalat-pride-resztvevok-arcfelismero-rendszer","timestamp":"2025. április. 25. 11:16","title":"Vizsgálja az EU, hogy azonosíthatják-e a Pride-résztvevőket arcfelismerő rendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]