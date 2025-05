Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19a075bb-4b3f-4c68-b2b6-5dd62879a517","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszer próbálta meg a biciklis rabló elvenni a 90 éves férfi szatyrát, de egyszer sem sikerült neki, aztán megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Kétszer próbálta meg a biciklis rabló elvenni a 90 éves férfi szatyrát, de egyszer sem sikerült neki, aztán megérkeztek...","id":"20250509_bicikli-rablas-ceglede-birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a075bb-4b3f-4c68-b2b6-5dd62879a517.jpg","index":0,"item":"b64f02ff-eac9-44b1-bdff-545258e81d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_bicikli-rablas-ceglede-birosag-itelet","timestamp":"2025. május. 09. 10:26","title":"Bringázás közben akart kirabolni egy 90 éves férfit Cegléden, de az arra járó rendőrökre nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8b2197-d0f9-4a04-af19-df629b190b5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt teniszező bipoláris zavarral küzd, tavaly kórházi kezelésre szorult.","shortLead":"A volt teniszező bipoláris zavarral küzd, tavaly kórházi kezelésre szorult.","id":"20250509_noszaly-sandor-mentalis-betegseg-bipolaris-zavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8b2197-d0f9-4a04-af19-df629b190b5b.jpg","index":0,"item":"ce843bb2-816b-4eeb-b816-2879c7a3cd98","keywords":null,"link":"/elet/20250509_noszaly-sandor-mentalis-betegseg-bipolaris-zavar","timestamp":"2025. május. 09. 16:27","title":"„Nagyon sokszor eszembe jutott az öngyilkosság” – Noszály Sándor a mentális betegségéről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fbab3-cd21-4f42-ba8e-d3a93362f61a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"25 év politika, a csúcsról a mélybe – Gyurcsány Ferencnél nagyobbat a magyar politikában talán senki nem zuhant. Pályáját Kéri Lászlóval beszélte át Kacskovics Mihály Béla.","shortLead":"25 év politika, a csúcsról a mélybe – Gyurcsány Ferencnél nagyobbat a magyar politikában talán senki nem zuhant...","id":"20250509_Fulke-podcast-Keri-Laszlo-Gyurcsany-Ferenc-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6fbab3-cd21-4f42-ba8e-d3a93362f61a.jpg","index":0,"item":"c81cbbc4-f4cb-4e18-bdfa-88133bb8cc48","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Fulke-podcast-Keri-Laszlo-Gyurcsany-Ferenc-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 20:15","title":"Feri, eljött az idő, hogy megírd azokat a könyveket! – Kéri László mondta el a Fülkében, mikor kellett volna lemondania Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Kelemen Humor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai elnökválasztás második fordulójában Nicusor Danra, Bukarest polgármesterre szavazzanak. Szerinte az első kör győztese, George Simion sohasem lesz a magyarok barátja, ezért a döntő forduló az erdélyi magyarság jövőjéről is szól. Egy Maros megyei RMDSZ-tanácsnok pedig név szerint is bírálta a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Kelemen Humor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai...","id":"20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"cc6c352d-eda0-4222-a215-969778770aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","timestamp":"2025. május. 10. 17:51","title":"Az RMDSZ-nek nagyon nem tetszik, hogy Orbán kiállt a magyarellenes romániai elnökjelölt, George Simion mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","shortLead":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","id":"20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"a3a15e6a-2ea6-4e5a-b002-ccf2fe12e3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 10. 09:25","title":"Magyar Péter mellett hat másik személlyel szemben nyomoz az MNB bennfentes kereskedelem gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 10. 19:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet fogni orosz vagy fehérorosz ellenfeleivel, kezet fogott Darja Kaszatkinával, miután pénteken 6-4 6-2-re legyőzte őt az olasz nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet...","id":"20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b.jpg","index":0,"item":"2d0dbc65-aa6c-4c94-969c-ba5f0bf6242e","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","timestamp":"2025. május. 10. 18:14","title":"Egy ukrán teniszezőnő kezet fogott orosz ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke hosszan beszélt a Szalay-Bobrovniczky Kristófról készült hangfelvételről, a Ruszin-Szendi Romuluszt ért támadásokról, de egy új választási törvényt is belengetett.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke hosszan beszélt a Szalay-Bobrovniczky Kristófról készült hangfelvételről, a Ruszin-Szendi Romuluszt...","id":"20250510_Magyar-Peter-egyenes-beszed-Polt-Peter-Karmelita-honvedelem-valasztasi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6.jpg","index":0,"item":"c5ff2acb-9a01-4f68-a13a-b761ed9c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-egyenes-beszed-Polt-Peter-Karmelita-honvedelem-valasztasi-torveny","timestamp":"2025. május. 10. 11:33","title":"Magyar Péter azt állítja, a Karmelitából jutott el hozzá Polt Péter leváltásának híre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]