[{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b191df2f-cc51-4c3f-8453-9f3bf7d73644","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évre írt alá szerződést vele a német csapat.","shortLead":"Két évre írt alá szerződést vele a német csapat.","id":"20250526_Ten-Hag-veszi-at-Xabi-Alonso-helyet-a-Leverkusennel-vezetoedzokent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b191df2f-cc51-4c3f-8453-9f3bf7d73644.jpg","index":0,"item":"573ea1ef-71bb-4ccb-8ffe-91d0bf4869ea","keywords":null,"link":"/sport/20250526_Ten-Hag-veszi-at-Xabi-Alonso-helyet-a-Leverkusennel-vezetoedzokent","timestamp":"2025. május. 26. 12:33","title":"Erik ten Hag veszi át Xabi Alonso helyét a Leverkusennél vezetőedzőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","shortLead":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","id":"20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab.jpg","index":0,"item":"5134ec62-066f-41bf-8d99-2ca19da97e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 26. 11:20","title":"Kivár a piac, ilyen üzemanyagárakkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek egy gyermekjogi, környezetvédelmi projektjükre. Ha ebben a formában hatályba lép a törvény, az alapjaiban veszélyezteti a működésüket. ","shortLead":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek...","id":"20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867.jpg","index":0,"item":"69b5c18c-c2b7-410d-a2f7-848e69d1ce78","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 25. 15:46","title":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is ellehetetlenülhet az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt a mentőre. A napokban visszavették a munkahelyére. ","shortLead":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt...","id":"20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c2ec95e3-0dd4-48d0-a2a6-4293b3f2ff3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","timestamp":"2025. május. 25. 20:19","title":"Jogellenesen rúgta ki az Országos Mentőszolgálat a szakszervezeti elnököt, akit szivárogtatással vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","shortLead":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","id":"20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"6924196c-d9b3-4b78-a754-05c2ecfe4f70","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","timestamp":"2025. május. 26. 08:40","title":"Magyar Péterék újra megpróbálják átadni a gyermekotthonoknak szánt ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun szerint bűncselekmény történt, ami „csorbította az ország méltóságát”, három embert vettek őrizetbe miatta.","shortLead":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun...","id":"20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be.jpg","index":0,"item":"644a91bb-8de2-4b50-8ca1-8835ca483ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","timestamp":"2025. május. 25. 14:32","title":"Megrongálódott Észak-Koreában egy hadihajó, miközben vízre bocsátották, a felelősöket „megbüntetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]