[{"available":true,"c_guid":"f8afdeab-a30d-42b5-8b44-762db62798bf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég az amerikai-kínai kereskedelmi és vámfeszültségeknek való kitettségét igyekszik csökkenteni.","shortLead":"A cég az amerikai-kínai kereskedelmi és vámfeszültségeknek való kitettségét igyekszik csökkenteni.","id":"20250515_egyesult-allamok-kina-vamhaboru-shein-vietnam-raktar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8afdeab-a30d-42b5-8b44-762db62798bf.jpg","index":0,"item":"c3c3f093-1673-45f3-be4d-625c543871a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_egyesult-allamok-kina-vamhaboru-shein-vietnam-raktar","timestamp":"2025. május. 15. 19:51","title":"Huszonhat focipályányi raktárat bérel Vietnámban a Shein Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első rendezvénye is.","shortLead":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első...","id":"20250516_Orban-titkos-klubja-miatt-kiraktak-egy-sportrendezvenyt-a-BOK-Csarnokbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"cf1b4f78-e41a-4475-9cb3-87e74720226a","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Orban-titkos-klubja-miatt-kiraktak-egy-sportrendezvenyt-a-BOK-Csarnokbol","timestamp":"2025. május. 16. 06:01","title":"Orbán titkos klubja miatt kiraktak egy egyetemi sportrendezvényt a BOK-csarnokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása...","id":"20250515_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9460b0a7-927a-45e9-b255-b72e35e3f726","keywords":null,"link":"/360/20250515_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","shortLead":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","id":"20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2.jpg","index":0,"item":"b8e08e1a-d5d5-468f-94d8-aa332ee301c6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","timestamp":"2025. május. 15. 22:54","title":"A címvédőtől is hatot kapott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét a közéleti szerepvállalásról, de mostanra belátta, hogy Nagy Ervinnek ez az útja.","shortLead":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét...","id":"20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9.jpg","index":0,"item":"730c99ca-4a94-43bc-b943-7da5b191d253","keywords":null,"link":"/elet/20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 15. 21:28","title":"Borbély Alexandra szerint lehallgatják az ő és Nagy Ervin telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d03ae0-e8fb-4111-9c2b-bc6d7b78a43b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Csak kisebb módosítást fogadott el a Törvényalkotási Bizottság, és most már tényleg szavazni fognak az úgynevezett lex Milákról.","shortLead":"Csak kisebb módosítást fogadott el a Törvényalkotási Bizottság, és most már tényleg szavazni fognak az úgynevezett lex...","id":"20250515_lex-milak-gyor-eto-hm-tab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d03ae0-e8fb-4111-9c2b-bc6d7b78a43b.jpg","index":0,"item":"886a8d4b-210e-4fca-a8be-2f258c7bf53b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_lex-milak-gyor-eto-hm-tab","timestamp":"2025. május. 15. 15:07","title":"Nem ajándékoznak állami tulajdont a győri ETO-nak, saját államtitkára utasította el a honvédelmi miniszter javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tucatjával írják át a szabályokat a költségvetést megalapozó törvénycsomagban.","shortLead":"Tucatjával írják át a szabályokat a költségvetést megalapozó törvénycsomagban.","id":"20250514_nyugdij-orokbefogadas-salatatorveny-koltsegvetes-megalapozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60.jpg","index":0,"item":"b6df7a9b-5be6-446b-94b4-9f8f956c9b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-orokbefogadas-salatatorveny-koltsegvetes-megalapozo","timestamp":"2025. május. 14. 11:48","title":"A nyugdíj és az örökbefogadás szabályaihoz is hozzányúl a kormány egy salátatörvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra sem tudják kizárni, hogy mesterséges eredetű a vírus.","shortLead":"Továbbra sem tudják kizárni, hogy mesterséges eredetű a vírus.","id":"20250515_NEBIH-ragados-szaj-es-koromfajas-virus-vizsgalat-update","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"b1abf98a-9168-417e-ae4b-473294832bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_NEBIH-ragados-szaj-es-koromfajas-virus-vizsgalat-update","timestamp":"2025. május. 15. 11:32","title":"NÉBIH: Az eddigi vizsgálatok nem igazolták, hogy vendégmunkás vitte be a száj- és körömfájás vírust a kisbajcsi telepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]