Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen a negyedik helyen végzett. ","shortLead":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen...","id":"20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94.jpg","index":0,"item":"58e42165-5c0e-4f1e-a181-5dc12871759b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","timestamp":"2025. május. 25. 19:04","title":"Lando Norris nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi hajtásból, és olyan helyzetben találkozunk a többiekkel, amelyben lehetőséget kapunk a mélyebb beszélgetésekre.","shortLead":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi...","id":"20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964.jpg","index":0,"item":"bf945bd1-cd54-4fe4-8df2-5bae1c46e41a","keywords":null,"link":"/elet/20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","timestamp":"2025. május. 26. 12:16","title":"Hogyan segítheti a célunk elérését, ha megismerjük azokat, akikkel együtt küzdünk érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére és elhalasztására, és indokolt a hosszabb felkészülési időszak – mondja Lukács Ákos, az EY tanácsadó cég partnere, a klímaváltozási és fenntarthatósági üzletág vezetője.","shortLead":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére...","id":"20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca.jpg","index":0,"item":"1c8644df-77a7-4a94-b875-302ff4b12bdb","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","timestamp":"2025. május. 25. 10:30","title":"Nehezen birkóznak meg a magyar cégek a nemzetközi fenntarthatósági követelményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97d9728-5db7-4c1e-bf8d-d7f0454e0e5c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem felejtette el megreklámozni az Ukrajna EU-tagságáról zajló „véleménynyilvánító szavazást” sem.","shortLead":"A miniszterelnök nem felejtette el megreklámozni az Ukrajna EU-tagságáról zajló „véleménynyilvánító szavazást” sem.","id":"20250524_orban-viktor-rendkivuli-gazdasagi-egyeztetes-rezsicsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d97d9728-5db7-4c1e-bf8d-d7f0454e0e5c.jpg","index":0,"item":"436498a4-9848-4435-9a8c-40e44514925f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_orban-viktor-rendkivuli-gazdasagi-egyeztetes-rezsicsokkentes","timestamp":"2025. május. 24. 17:48","title":"Orbán rendkívüli gazdasági egyeztetésre hívta minisztereit, de végül csak a rezsicsökkentés miatt aggódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében. Az 51 milliárd forintos problémáért a főpolgármester az Orbán-kormány okolta. A működőképesség megőrzése érdekében a bíróságtól kérnek jogvédelmet, hogy az állam ne tudja inkasszózni a szolidaritási hozzájárulás összegét. Veszélybe kerültek a közszolgáltatások, a BKV-nál már számolják mennyit spórolhatnak járatritkítással.","shortLead":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági...","id":"20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"9fc757da-ec78-4912-9892-f59959b95677","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 12:34","title":"Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy a főváros talpon tudjon maradni, 51 milliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b191df2f-cc51-4c3f-8453-9f3bf7d73644","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évre írt alá szerződést vele a német csapat.","shortLead":"Két évre írt alá szerződést vele a német csapat.","id":"20250526_Ten-Hag-veszi-at-Xabi-Alonso-helyet-a-Leverkusennel-vezetoedzokent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b191df2f-cc51-4c3f-8453-9f3bf7d73644.jpg","index":0,"item":"573ea1ef-71bb-4ccb-8ffe-91d0bf4869ea","keywords":null,"link":"/sport/20250526_Ten-Hag-veszi-at-Xabi-Alonso-helyet-a-Leverkusennel-vezetoedzokent","timestamp":"2025. május. 26. 12:33","title":"Erik ten Hag veszi át Xabi Alonso helyét a Leverkusennél vezetőedzőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","shortLead":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","id":"20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967.jpg","index":0,"item":"1fd039af-89cc-4e86-a92c-c82ca670d848","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","timestamp":"2025. május. 25. 10:21","title":"Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, legalább tizenkét ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]