[{"available":true,"c_guid":"397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","shortLead":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","id":"20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c.jpg","index":0,"item":"a58f301d-1f3f-4e1d-beec-377914e1d43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","timestamp":"2025. május. 26. 12:04","title":"Egy forint bevétel nélkül zárta első évét Varga Judit és Windisch László közös asztalos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07175c0-d163-4f23-a14f-326d1f7cc014","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A környezetféltő lakosság és a több százmilliós kártalanítást követelő befektető között taktikázik Budakeszi önkormányzata. A hányatott sorsú édenkert, az Álomvölgy áldozatul eshet a huzavonának.","shortLead":"A környezetféltő lakosság és a több százmilliós kártalanítást követelő befektető között taktikázik Budakeszi...","id":"20250526_hvg-alomvolgy-baumgartner-minifarm-budakeszi-onkormanyzat-kornyezetvedelem-civilek-karokozo-karosultak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c07175c0-d163-4f23-a14f-326d1f7cc014.jpg","index":0,"item":"628e0e61-62ef-4b01-9ee9-f14aad072935","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-alomvolgy-baumgartner-minifarm-budakeszi-onkormanyzat-kornyezetvedelem-civilek-karokozo-karosultak","timestamp":"2025. május. 26. 10:30","title":"Még mindig bizonytalan a sorsa a Budapest melletti édenkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott a villamosbeszerzésre.","shortLead":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott...","id":"20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"3aa70528-9b96-4b86-a4ec-17488b3b3f30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","timestamp":"2025. május. 27. 06:10","title":"Lesz pénz a budapesti villamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c60944-52a3-4612-9ccd-78c77b998869","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A létezéséről állítólag csak az énekes szűk ismeretségi köre tudott, pedig tartották a kapcsolatot. ","shortLead":"A létezéséről állítólag csak az énekes szűk ismeretségi köre tudott, pedig tartották a kapcsolatot. ","id":"20250525_Freddie-Mercury-eltitkolt-gyerek-eletrajz-konyv-naplok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c60944-52a3-4612-9ccd-78c77b998869.jpg","index":0,"item":"660cc74b-6304-48c1-8f09-d30674e8696a","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Freddie-Mercury-eltitkolt-gyerek-eletrajz-konyv-naplok","timestamp":"2025. május. 25. 21:57","title":"Freddie Mercurynek született egy eltitkolt lánya egy most megjelent könyv szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e131fddd-49e6-4348-8abb-a58f7b71597f","c_author":"Huawei Technologies","category":"brandcontent","description":"A kínai gyártó prémium készülékével minden korábbinál magasabbra helyezte a lécet az egészségünkkel kapcsolatos funkciók terén, de designban és a további innovációkkal kapcsolatban is feladta a leckét a versenytársaknak. ","shortLead":"A kínai gyártó prémium készülékével minden korábbinál magasabbra helyezte a lécet az egészségünkkel kapcsolatos...","id":"20250521_Huawei-Watch-5-okosora-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e131fddd-49e6-4348-8abb-a58f7b71597f.jpg","index":0,"item":"d8b5c15b-129e-4d60-8ec1-1c4e04bffb26","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Huawei-Watch-5-okosora-teszt","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"Huawei Watch 5 teszt: magyar vonatkozása is van a sokoldalú okosórának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és embereket öl” egyáltalán nem tetszik neki.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és...","id":"20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b.jpg","index":0,"item":"173cba7a-39bc-487f-b084-23ca7461aebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","timestamp":"2025. május. 26. 05:45","title":"Trump nem érti, mi a fene történt Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy labrador volt az áldozat.","shortLead":"Egy labrador volt az áldozat.","id":"20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"cec36b94-0621-4686-a5c8-90ea071422e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","timestamp":"2025. május. 26. 10:02","title":"Négy év börtönre ítéltek egy nőtincsi férfit, aki megölte volt barátnője kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint a jelenleg alkalmazott eszközök.","shortLead":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint...","id":"20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1.jpg","index":0,"item":"325b9690-f427-45c7-b278-87026bff6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. május. 26. 19:03","title":"Új időszámítás jöhet az időjárás-előrejelzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]