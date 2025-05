Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","shortLead":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","id":"20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c.jpg","index":0,"item":"90c9a2a2-629f-4882-a028-b20623c9e133","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","timestamp":"2025. május. 27. 08:35","title":"Közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal trükközhet a kormány, a ZalaZone lehet a minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet igazgatója hangsúlyozza, hogy filmje nem kap pénzt a Filmintézettől, de ettől még rengeteg közpénz vagy közpénz közeli forrás segíti a Magyar menyegző létrejöttét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet igazgatója hangsúlyozza, hogy filmje nem kap pénzt a Filmintézettől, de ettől még rengeteg...","id":"20250526_filmbiztos-Kael-Csaba-sajat-filmje-tamogatas-kozpenz-ketmilliard-forint-mol-alapitvany-mtva-magyar-menyegzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003.jpg","index":0,"item":"32cb8f34-ba6a-4e5c-bd24-69c1ea698fa5","keywords":null,"link":"/elet/20250526_filmbiztos-Kael-Csaba-sajat-filmje-tamogatas-kozpenz-ketmilliard-forint-mol-alapitvany-mtva-magyar-menyegzo","timestamp":"2025. május. 26. 15:19","title":"Telex: a filmbiztos Káel Csaba kétmilliárd forintot kap saját filmje leforgatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","shortLead":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","id":"20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"b59e2085-f305-4af0-ba66-e4a7b7ad3245","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","timestamp":"2025. május. 27. 17:09","title":"Medvét akart etetni a lengyel turista, megharapta az állat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen a negyedik helyen végzett. ","shortLead":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen...","id":"20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94.jpg","index":0,"item":"58e42165-5c0e-4f1e-a181-5dc12871759b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","timestamp":"2025. május. 25. 19:04","title":"Lando Norris nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy János szerint, de nem tudni, mennyi idő alatt, és úgy tűnik, ebbe minden beruházásösztönző program beletartozik.","shortLead":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy...","id":"20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e.jpg","index":0,"item":"f6b3b317-b543-466d-b0c1-784b483de43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","timestamp":"2025. május. 27. 11:02","title":"10 billió forint – mondott egy nagyot az államtitkár a kormány gyárprogramjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem vezette kutatócsoport.","shortLead":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem...","id":"20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c.jpg","index":0,"item":"44edb667-28c9-40e3-b6f1-8054fa3a015c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","timestamp":"2025. május. 26. 18:03","title":"Arany szivárog a Föld magjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","shortLead":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","id":"20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"c5979c40-9331-49e8-aa21-e100813a1a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:24","title":"Gulyás Gergely reagált a Ruszin-Szendi letartóztatásáról szóló vádra: Aki nem működött együtt ukrán kémekkel, annak nincs mitől tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf632a-b656-4c7a-8d2f-39520f6aa991","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A séf csak tavaly év végén nyitotta meg legújabb éttermét Dubajban, de máris megkapta a gasztronómiában elérhető legmagasabb elismerést, a három Michelin-csillagot.","shortLead":"A séf csak tavaly év végén nyitotta meg legújabb éttermét Dubajban, de máris megkapta a gasztronómiában elérhető...","id":"20250526_Megvan-a-vilag-elso-sefje-akinek-harom-etterme-is-harom-Michelin-csillaggal-rendelkezik-bjorn-frantzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf632a-b656-4c7a-8d2f-39520f6aa991.jpg","index":0,"item":"d9b6eb5e-22c1-43b2-8024-c2c4d215959c","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-a-vilag-elso-sefje-akinek-harom-etterme-is-harom-Michelin-csillaggal-rendelkezik-bjorn-frantzen","timestamp":"2025. május. 26. 15:50","title":"Megvan a világ első séfje, akinek három étterme is három Michelin-csillaggal rendelkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]