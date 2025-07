Bekövetkezett: tisztán elektromossá vált a Ford Bronco

A Ford 1966-ban dobta piacra az első Broncót, melynek ötödik generációja 1992-ben látott napvilágot, és 4 évvel később beszüntették a típus gyártását.

Az O.J. Simpson-féle rendőrös üldözéses tv-közvetítés által 1994-ben minden korábbinál híresebbé vált típus 2020 nyarán egy normál és egy Sport nevezetű kompakt verzióban tért vissza az USA-ba, melyek közül az előbbi valódi terepjáró kivitelt 2023 óta Magyarországon is forgalmazzák.

A mifelénk kapható Ford Bronco László Ferenc

Az általunk is rendesen meghajtott Ford Broncóból most feltűnt egy vadonatúj kivitel, a tisztán elektromos hajtású New Energy verzió.

Ford Bronco New Energy MIIT

A Kínában debütált újdonság 5,02 méter hosszú, vagyis 21 centiméterrel hosszabb a mifelénk 335 lóerős 2,7 literes biturbó V6-os benzinmotorral kapható kivitelnél.

A 2,95 méteres tengelytávú terepjáró 275 lóerős teljesítményű, BYD gyártmányú 105,4 kWh kapacitású akkumulátora pedig 650 kilométeres hatótávot biztosít.

A hatótávnövelő funkciós villanyos verzióban egy 245 lóerős 1,5 literes benzinmotor és egy 43,7 kWh kapacitású telep található. Ez a kivitel 220 kilométeres elektromos hatótávval és 1220 kilométeres összhatótávval bír.

A Ford és a Jiangling Motors által közösen fejlesztett legújabb Bronco kiviteltől függően 2,5-2,6 tonnát nyom a mérlegen, és Kínában átszámítva mintegy 14-19 millió forintba fog kerülni.

Ford Bronco New Energy Ford