Videón, ahogy száguldó vonat tépi le egy sorompók közé szorult kisbusz hátulját

Csodával határos módon senki sem sérült meg, amikor egy robogó vonat a vasúti átjáró sorompói közé szorult kisbusz oldalába ütközött, teljesen leszakítva annak hátulját és meg is pörgetve a kocsit – számol be róla a The Sun. A múlt hét pénteken Krakkó határában történt balesetet egy közeli térfigyelő kamera rögzítette is.

A – hatóságok által figyelemfelhívó és baleset-megelőzési céllal kiadott – felvételen az látszik, hogy egy fehér Opel sofőrje már tilos jelzésnél próbál meg átsurranni a kétvágányos vasúti átkelőn, de még mielőtt átérne a síneken, a kijárat sorompói lezárulnak. A csapdába esett autós ezután megpróbálta furgonját úgy kimanőverezni a közeledő vonat űrszelvényéből, hogy közben se a sorompónak, se a vágányok melletti kerítésnek ne ütközzön neki, így azonban éppen csak az elülső üléssort tudta biztonságba helyezni. A nagy sebességgel érkező vonat a furgon hátulját teljesen leszakította, a többi részét pedig egy darabon magával rántva meg is pördítette. A jármű vezetője mégis épségben megúszta a hátborzongató ütközést.