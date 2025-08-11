Sorozatos csökkenések után a gázolaj ára is 600 forint alá került

A hét elején ismét csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ezúttal a benziné és a gázolajé is azonos mértékben, 2-2 forinttal lesz alacsonyabb – adta hírül a Holtankoljak.hu.

A hétfői literenkénti átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 585 forint,

585 forint, gázolaj: 596 forint.

A legutóbbi árváltozások mind csökkenést hoztak, egy hét alatt a gázolaj 11 forinttal lesz olcsóbb, a benzin csekélyebb mértékben, 3 forinttal kerül kevesebbe.