Villamosnak hajtott, aztán elfutott a helyszínről egy autós Budapesten – videó

Cserbenhagyás, illetve közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit a budapesti rendőrök, aki jogosítvány nélkül vezetett autójával szabálytalanul hajtott egy villamos elé Pesterzsébeten, az ütközés után pedig gyalog menekült el a helyszínről. Szabálysértési eljárás is indult ellene engedély nélküli vezetés miatt.

A június 5-én történt esetről felvétel készült, ezen az látszik, hogy egy fehér autó a pesterzsébeti Jókai Mór utca és Honvéd utca kereszteződésénél az érkező villamos elé gurul. Miután a kocsit a villamos pár méteren magával is rántja, a sofőr kiszáll, és anélkül, hogy tájékozódna arról, megsérült-e valaki, futva távozik. Csakhogy közeli kamerák a karambolhoz hasonlóan ezt is rögzítették.

Hiába futott A BRFK közlekedési rendőrei gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, aki autójával egy villamossal ütközött, majd elhagyta a helyszínt Pesterzsébeten.

A vétkes vezetőt, a 40 éves G. Pétert a felvételek alapján azonosították.

A balesetnek nem volt sérültje.