Aki napelemes autót akar venni, a Sono Motors csődje után most licitálhat a prototípusokra

A müncheni Sono Motors néhány éve a Sion nevű napelemes elektromos autóval próbált betörni a piacra, mondván: a rendszerükkel napi 30 kilométert lényegében „ingyen” lehetne autózni. A projekt végül azért bukott el, mert bár 45 ezer előrendelést gyűjtöttek össze, a karosszériába épített napelemekkel drágává vált fejlesztéshez nem tudták előteremteni a gyártás elindításához szükséges több száz millió eurót, a folyamatos csúszások pedig bizalomvesztést és előrendelés-visszalépéseket okoztak.

A cég most a csődje után kiárusítást tart. Összesen 267 tétel szerepel a listán, ahonnan válogatni lehet, az induló licitek már néhány eurótól kezdődnek – például egy doboz ajtóoldalpanelek 10 eurótól, egy láda lengőkaros felfüggesztés 12 eurótól vagy éppen egy Sion villanymotor 50 eurótól.

Sono Sion aurena.at

A legnagyobb érdeklődés azonban várhatóan a tíz prototípus körül alakulhat ki, amelyek 600 eurós licitről rajtolnak. Az állapotuk erősen eltérő: vannak köztük a sorozatgyártásra szánt modellhez közeli példányok, álcafóliás tesztjárművek, de olyanok is, amelyeket látszólag csak alkatrészpróbákhoz szereltek össze.

Naponta 34 kilométer teljesen ingyen, ezt adja nekünk a legújabb villanyautó A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.

A Sion első prototípusát 2017-ben mutatták be, és az eredeti tervek szerint két évvel később került volna a vásárlókhoz. A karosszériába integrált 330 napelem nagyjából 29 kilométer extra hatótávot biztosított, amelyet egy 30 kWh-s akkumulátor további 160 kilométerrel egészített ki. A későbbi, 2022-es verzióban már 456 napelemet alkalmaztak, így elméletileg 241 kilométer napenergiás hatótávot és 305 kilométer akkumulátoros hatótávot ígértek, miközben az induló ár 25 ezer dollár (8,5 millió forint) volt.