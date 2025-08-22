Aki napelemes autót akar venni, a Sono Motors csődje után most licitálhat a prototípusokra

Ha valaki lát még benne fantáziát, be lehet vásárolni.

  • HVG
Aki napelemes autót akar venni, a Sono Motors csődje után most licitálhat a prototípusokra

A müncheni Sono Motors néhány éve a Sion nevű napelemes elektromos autóval próbált betörni a piacra, mondván: a rendszerükkel napi 30 kilométert lényegében „ingyen” lehetne autózni. A projekt végül azért bukott el, mert bár 45 ezer előrendelést gyűjtöttek össze, a karosszériába épített napelemekkel drágává vált fejlesztéshez nem tudták előteremteni a gyártás elindításához szükséges több száz millió eurót, a folyamatos csúszások pedig bizalomvesztést és előrendelés-visszalépéseket okoztak.

A cég most a csődje után kiárusítást tart. Összesen 267 tétel szerepel a listán, ahonnan válogatni lehet, az induló licitek már néhány eurótól kezdődnek – például egy doboz ajtóoldalpanelek 10 eurótól, egy láda lengőkaros felfüggesztés 12 eurótól vagy éppen egy Sion villanymotor 50 eurótól.

Sono Sion
aurena.at

A legnagyobb érdeklődés azonban várhatóan a tíz prototípus körül alakulhat ki, amelyek 600 eurós licitről rajtolnak. Az állapotuk erősen eltérő: vannak köztük a sorozatgyártásra szánt modellhez közeli példányok, álcafóliás tesztjárművek, de olyanok is, amelyeket látszólag csak alkatrészpróbákhoz szereltek össze.

Naponta 34 kilométer teljesen ingyen, ezt adja nekünk a legújabb villanyautó

A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.

A Sion első prototípusát 2017-ben mutatták be, és az eredeti tervek szerint két évvel később került volna a vásárlókhoz. A karosszériába integrált 330 napelem nagyjából 29 kilométer extra hatótávot biztosított, amelyet egy 30 kWh-s akkumulátor további 160 kilométerrel egészített ki. A későbbi, 2022-es verzióban már 456 napelemet alkalmaztak, így elméletileg 241 kilométer napenergiás hatótávot és 305 kilométer akkumulátoros hatótávot ígértek, miközben az induló ár 25 ezer dollár (8,5 millió forint) volt.

2025 34. lapszám