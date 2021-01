Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft márciusban adja majd közre a Teams következő nagyobb frissítését, mellyel több újdonságot is hoz a szolgáltatásba.","shortLead":"A Microsoft márciusban adja majd közre a Teams következő nagyobb frissítését, mellyel több újdonságot is hoz...","id":"20210112_microsoft_teams_videohivas_konferenciahivas_dynamic_view","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acf1775-144c-4acd-a98c-57cf2bf9e52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_microsoft_teams_videohivas_konferenciahivas_dynamic_view","timestamp":"2021. január. 12. 10:03","title":"Új funkciókat kap a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","shortLead":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","id":"20210111_Moderna_vakcina_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79169bd7-1d66-44da-ba9c-f593765cee24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Moderna_vakcina_szallitas","timestamp":"2021. január. 11. 19:43","title":"Elkezdték szállítani a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lemondás pusztán formalitás volt, miután decemberben jogfosztott lett a fideszes EP-képviselő. Utódjára a Fidesz delegációja tehet majd javaslatot.","shortLead":"A lemondás pusztán formalitás volt, miután decemberben jogfosztott lett a fideszes EP-képviselő. Utódjára a Fidesz...","id":"20210111_deutsch_tamas_epp_lemondott_alelnoki_tisztsegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8e7036-6fe7-418e-a88d-e4d69401cdff","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_deutsch_tamas_epp_lemondott_alelnoki_tisztsegerol","timestamp":"2021. január. 11. 14:53","title":"Deutsch Tamás lemondott a néppárti tisztségeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","shortLead":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","id":"20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b5834-a05f-4885-8a53-c17b133e7ca3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","timestamp":"2021. január. 12. 13:30","title":"Nekünk írhat önmagáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat idén közel kétmilliárd forintos támogatást kap az államtól.\r

","shortLead":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat idén közel kétmilliárd forintos támogatást kap az államtól.\r

","id":"20210111_nemzeti_vedelmi_szolgalat_halapenz_korrupcio_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7625bf9-9cb1-47fa-bc77-a7fc90e14cf0","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_nemzeti_vedelmi_szolgalat_halapenz_korrupcio_egeszsegugy","timestamp":"2021. január. 11. 19:39","title":"Kiderült, melyik szervezet ellenőrzi majd a hálapénztilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halottasházat érintő szabálysértéseket Hadházy Ákos független parlamenti képviselő videója után tárta fel a kormányhivatal.","shortLead":"A halottasházat érintő szabálysértéseket Hadházy Ákos független parlamenti képviselő videója után tárta fel...","id":"20210112_szentendre_temeto_kormanyhivatal_szabalytalansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fd9178-e1ab-4241-99da-090d3f9b891b","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_szentendre_temeto_kormanyhivatal_szabalytalansag","timestamp":"2021. január. 12. 12:11","title":"Szabálytalanságokat találtak a szentendrei temetőben Hadházy videója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c03b52-f4ee-4e58-9225-25c30ec2000e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokáig bulizós dalokat énekelt a művésznevét a jamaicai Bob Marley tiszteletére felvevő ugandai Bobi Wine. 2007-től politizál. Amikor bejelentette indulását a választáson, koncertjeit betiltották, és Museveni elnök mindent megtesz, hogy megfélemlítse.","shortLead":"Sokáig bulizós dalokat énekelt a művésznevét a jamaicai Bob Marley tiszteletére felvevő ugandai Bobi Wine. 2007-től...","id":"202101_bobi_wine_enekesbol_ugandai_gettoelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c03b52-f4ee-4e58-9225-25c30ec2000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3276bf-d685-4c31-a6b3-597fdc8d8bbf","keywords":null,"link":"/360/202101_bobi_wine_enekesbol_ugandai_gettoelnok","timestamp":"2021. január. 11. 16:30","title":"A reggae afrikai királya halált megvető bátorsággal áll ki az ugandai diktátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","shortLead":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","id":"20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143bb819-c11e-4caf-b453-a4cc52cb6f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 12. 10:41","title":"Petíció indult a kormánymédia Krekó Péter elleni uszítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]