Bono a zenekar koncertjének azon a pontján említette Orbán Viktor nevét, amikor elővette a még a kilencvenes évek elején megálmodott-megkreált ironikus-cinikus-ördögi figurát, MacPhistót.

A U2 énekese egyébként MacPhisto akkori képében hívta fel telefonon a zenekar 1993-as budapesti, népstadionbeli koncertjén a színpadról Thürmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét ("I've just called to say I love you" - búgta bele a kagylóba Bono, ám Thürmer nem vette fel a telefont, így a gesztus csak üzenetrögzítőre került).

„MacPhistónak új barátai vannak: Magyarországról Orbán Viktor, Svédországból Jimmie Åkesson (a Svéd Demokraták elnöke), Franciaországból a kis Marie Le Pen. MacPhistónak új játéka van, a neve Zooropa. Egy játék, amit meg akar nyerni. Szavazz MacPhistóra Európáért – vagy menj a pokolba. És sose felejtsd el: ha nem hiszed, hogy létezem, akkor végeztem a legjobb munkát” – mondta az Acrobat című dal felkonfjában az ír énekes.

Az inkriminált mondat 1:38-tól hangzik el.