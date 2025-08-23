Trump: Lehetnek súlyos vámok, szankciók, vagy azt mondjuk, ez a ti harcotok

Donald Trump újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy két hét múlva döntést hoz az orosz-ukrán háborút illetően. „Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok” – fogalmazott az elnök. Hozzátette, döntése a két oldal hozzáállásán is múlik. „Meglátom majd, hogy kinek a hibája és melyek az okok” – fejtette ki Trump.

A Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadásról azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz. Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta.

Azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet.

Az elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán, Egyesült Államok társszervezésében rendezendő labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen, Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne ellátogatni a sporteseményre. „Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik” – mondta. Majd felmutatott egy fotót (képünkön), amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában, és annak a véleményének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, miközben kevesebb tisztelettel viseltetik mások iránt.

Trump: Inkább nem lennék ott a Putyin-Zelenszkij találkozón Donald Trump szerint Zelenszkij és Putyin olyan, mint az ecet és az olaj.

Donald Trump az elnöki dolgozószóbában tartott rendezvényen bejelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását.

Nyitókép: AFP