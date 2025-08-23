Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein szexkereskedelem miatt 20 évre ítélt volt barátnőjének vallomását

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma magyar idő szerint pénteken este nyilvánosságra hozta azt a 337 oldalas dokumentumot, amely Ghislaine Maxwell kihallgatási vallomásait tartalmazza, írja a CNN.

Emellett nyilvánosságra hozták annak a kihallgatásnak a hanganyagát, melynek során a helyettes főügyész, Todd Blanche kérdezte Maxwellt.

Mint arról beszámoltunk, maga állította csapdába esett Donald Trump, mert az egykor a barátjának számító szexuális ragadozóval, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban olyan összeesküvés-elmélet ellen kell védekeznie, amilyenekhez korábban ő szoktatta a most dühös táborát. Trumpot a saját hívei, a MAGA mozgalom tagai kezdték vádolni, hogy miközben az egész politikai pályafutását az úgynevezett mélyállam felszámolására építette, most éppenséggel annak az érdekeit szolgálja, amikor nem hajlandó nyilvánosságra hozni a szexuális ragadozóként 2008-ban elítélt, majd a 2019-es, újabb őrizetbe vétele után a New York-i börtönében öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumokat.

Az összeesküvés-elméletek központi eleme, hogy létezik egy ügyféllista, vagyis hogy a milliárdos zsarolás céljával rögzítette, kiket szolgáltak ki szexszel a 2021-ben húsz év börtönre ítélt exbarátnője, Ghislaine Maxwell segítségével betanított fiatalkorú áldozatok.

Nem hiszem, hogy öngyilkos lett

– jelentette ki Maxwell Epstein haláláról a kihallgatáson. Azt nem tudta megmondani, ki ölhette meg Epsteint, de utalt rá, hogy valaki rátámadhatott a börtönben.

Maxwell a kihallgatás során azt is állította, hogy nem létezik ügyféllista.

Fülke: Mi az az Epstein-lista és ki volt Jeffrey Epstein? Ki volt Jeffrey Epstein, miként vált milliárdosok és más befolyásos emberek vagyonkezelőjévé, majd ő maga is milliomossá? Kiderült-e feketén-fehéren, hogy kik vettek részt a szexuális hálózatában, és kiderülhet-e ez a jövőben újabb emberekről? Megölte magát vagy megölték? Közéleti podcastunkban felzárkóztatjuk az Epstein-ügy legfrissebb fejleményeivel.

Az elnökkel kapcsolatban elmondta, hogy soha semmilyen helytelen dolgot nem tapasztalt Trump és Epstein barátságában. Azt vallotta, hogy sohasem hallott arról, hogy Trump helytelenül viselkedett volna és soha nem látta Trumpot, hogy masszázsban részesült volna Epstein házában. Azt is mondta, hogy bár nem emlékszik ilyesmire, de lehetségesnek tartja, hogy Trump mar-a-lagói rezidenciáján masszőrök privát masszázsokat adtak Jeffrey Epsteinnek, azt viszont tagadta, hogy nőket szervezett volna be Trump rezidenciájáról.

Szerinte a volt amerikai elnök, Bill Clinton sem részesült soha a jelenlétében masszázsban, és állította, Clinton sosem járt Epstein privát szigetén.

Bill Clinton is küldött születésnapi levelet Epsteinnek Tovább dagad az Epstein-botrány, újabb (korábbi) elnök érintettségéről ír a sajtó, miközben az amerikai igazságügyi hivatal felvette a kapcsolatot a börtönben ülő Ghislaine Maxwellel.

Nyitókép: Donald Trump, Melania Knauss, a későbbi felesége, Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell Fotó: Getty Images / Davidoff Studios Photography