[{"available":true,"c_guid":"75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","shortLead":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","id":"20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f98ed78-73f8-478f-9e12-9563394fd08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:33","title":"Négy fideszes polgármester titkolja a végsőkig vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne meg csak úgy. ","shortLead":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne...","id":"20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6918d84f-0c05-4ea0-aeca-fbf8926e6d41","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:57","title":"Megszólalt az ELTE a megszűnő történeti tanszékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök...","id":"20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ae6cdd-064d-4852-ba59-4b2dd6ea7025","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:28","title":"Bakondi a migráció prizmáján látja az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","shortLead":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","id":"20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79ebbf-9dfb-4a54-804d-54dfdfabe2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:42","title":"A Terminátor után Superman is megérkezett Budapestre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019 nyarától Bariba és Cagliariba is repül Budapestről az ír fapados.","shortLead":"2019 nyarától Bariba és Cagliariba is repül Budapestről az ír fapados.","id":"20180925_Ket_olasz_varosba_indit_jaratot_a_Ryanair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f523884f-b550-4818-8ad5-020d93063d8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Ket_olasz_varosba_indit_jaratot_a_Ryanair","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:20","title":"Két olasz városba indít járatot a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42fb155-af5e-4346-852d-4d0417cb9eff","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A mű meg sem születhetett volna máshol, mint egy lakás mélyén, a proletárdiktatúra tekintetétől elzárt magánterületen.\r

\r

","shortLead":"A mű meg sem születhetett volna máshol, mint egy lakás mélyén, a proletárdiktatúra tekintetétől elzárt...","id":"20180923_Egig_ero_fuck__mostantol_barki_megnezheti_a_legendas_lakasfestmenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42fb155-af5e-4346-852d-4d0417cb9eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69236d5-5469-4252-b998-a089ea418fd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Egig_ero_fuck__mostantol_barki_megnezheti_a_legendas_lakasfestmenyt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:03","title":"Égig érő fuck – mostantól bárki megnézheti a legendás lakásfestményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen megváltozott, a hegyekből a termőföldekre jönnek le a vaddisznók is, hogy mandulát ropogtassanak.","shortLead":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen...","id":"20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e15f02-0eb5-48ac-b470-925636c86343","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:30","title":"A mandula lesz az új „divatgabona”, amivel ráadásul jól is lehet keresni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót üzemeltető két segélyszervezet. Ez volt az utolsó civil hajó, amely életeket mentett a Földközi-tengeren.","shortLead":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót...","id":"20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1c2b61-e2d5-4a15-a718-e7cfb7d44832","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:09","title":"Visszavonták a menekülteket mentő Aquarius hajózási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]