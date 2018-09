Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember végén Európa-szerte és a tengerentúlon is számos országban ünneplik a kávé világnapját, amikor kávézók és kereskedések akciókkal, különleges kóstolókkal, izgalmas kávéitalokkal várják a koffeinistákat. Magyarországon szeptember 30-án hetedik alkalommal sorakoznak fel a szakma képviselői és tehetséges, kreatív baristák, hogy beavassák a közönséget a \"fekete leves\" izgalmas titkaiba. \r

\r

","shortLead":"Szeptember végén Európa-szerte és a tengerentúlon is számos országban ünneplik a kávé világnapját, amikor kávézók és...","id":"20180925_Kavevilag_az_Akvariumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf80d4e-c9b6-4e9b-a6d6-2ee763787506","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kavevilag_az_Akvariumban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:09","title":"Kávévilág az Akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eccef8-90da-4097-8132-e53bffb8e5cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egyedül hagyták a szülei az autóban, elvitte.","shortLead":"Egyedül hagyták a szülei az autóban, elvitte.","id":"20180926_Elvitte_szulei_autojat_karambolozott_is_a_4_eves_gyerek_Nagyvaradon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56eccef8-90da-4097-8132-e53bffb8e5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584fb1d0-999a-4797-a6f4-802e84097633","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180926_Elvitte_szulei_autojat_karambolozott_is_a_4_eves_gyerek_Nagyvaradon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:47","title":"Elvitte szülei autóját, karambolozott is a 4 éves gyerek Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amikor a tévé kérte, gond nélkül betették éjszakára a versenyeket, ha viszont a sportolók egészsége fontos, már nem annyira számít ez.","shortLead":"Amikor a tévé kérte, gond nélkül betették éjszakára a versenyeket, ha viszont a sportolók egészsége fontos, már nem...","id":"20180927_Kifogott_az_oraatallitas_az_olimpia_szervezoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f37ed2-68d1-4c78-8d47-74c373d47e48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Kifogott_az_oraatallitas_az_olimpia_szervezoin","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:48","title":"Kifogott az óraátállítás az olimpia szervezőin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054171ce-de18-4ad1-8f43-b8839962f0f6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Míg a Mátyás-templom az egyik legjobban jövedelmező \"muzeális intézménnyé\" vált tavaly, addig a Magyar Nemzeti Galéria egyre kevesebb látogatót tudott a falai közé csábítani. Közgyűjtemények toplistája. ","shortLead":"Míg a Mátyás-templom az egyik legjobban jövedelmező \"muzeális intézménnyé\" vált tavaly, addig a Magyar Nemzeti Galéria...","id":"20180927_Latogatoi_rekordot_dontott_tavaly_a_Matyastemplom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054171ce-de18-4ad1-8f43-b8839962f0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecea127-fcd3-45db-916d-3535b2d13dba","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Latogatoi_rekordot_dontott_tavaly_a_Matyastemplom","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:00","title":"Látogatói rekordot döntött tavaly a Mátyás-templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","shortLead":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","id":"20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68e0fed-7b87-4f03-aa09-ea06f1a919d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:34","title":"Ma hajnalban is kiürítették a rendőrök a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most megvásárolt cégükben, a közös képviselője pedig Oltyán. ","shortLead":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most...","id":"20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19794444-cc82-4907-a2d7-4090812290c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:14","title":"G7: A KDNP-s Oltyán szava döntő az Index-környéki ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","id":"20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc704f0f-045d-4b1b-aa6e-6e4a43ff2b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:50","title":"Évente átlagosan 900 ezer forintot utalnak haza a külföldön dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]