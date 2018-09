Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Gy. Németh Erzsébet is azt mondta, egységes ellenzéki jelölt kellene a Fidesz legyőzéséhez. A Jobbik, az LMP még nem tudja, kit indít.","shortLead":"Karácsony Gergely és Gy. Németh Erzsébet is azt mondta, egységes ellenzéki jelölt kellene a Fidesz legyőzéséhez...","id":"20180927_A_DK_es_az_MSZPP_kozos_fopolgarmesterjeloltet_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070754cd-eeed-4415-9d41-2f0ee37a31e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_A_DK_es_az_MSZPP_kozos_fopolgarmesterjeloltet_szeretne","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:15","title":"A DK és az MSZP-P közös főpolgármester-jelöltet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53529c36-60a1-4a06-bc06-28fa343a2576","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két idős embert a tűzoltók szabadították ki a roncsokból. ","shortLead":"Két idős embert a tűzoltók szabadították ki a roncsokból. ","id":"20180928_Sulyos_baleset_volt_Obudan_a_rakparton_ot_auto_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53529c36-60a1-4a06-bc06-28fa343a2576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d1aa53-f9a8-4adc-a574-84755a1126ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Sulyos_baleset_volt_Obudan_a_rakparton_ot_auto_utkozott","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:12","title":"Súlyos baleset volt Óbudán a rakparton, öt autó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egyszer elkészül, a János kórház ambulanciái költözhetnek a Kútvölgyi járóbeteg-szakrendelőjébe. Már ha nem vesznek újabb fordulatot a gyakran változó tervek.","shortLead":"Ha egyszer elkészül, a János kórház ambulanciái költözhetnek a Kútvölgyi járóbeteg-szakrendelőjébe. Már ha nem vesznek...","id":"20180927_Milliardok_usznak_el_amiert_felbehagytak_a_Kutvolgyi_uti_korhaz_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4dbb7-e063-48c3-a8a3-6dcfb5a201c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Milliardok_usznak_el_amiert_felbehagytak_a_Kutvolgyi_uti_korhaz_felujitasat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:27","title":"Milliárdok úsznak el, amiért félbehagyták a Kútvölgyi úti kórház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e2c2ff-9f1a-4f6c-867c-e7c3bae96f27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának szemrevaló újdonsága egyszerre próbál dinamikus és környezetbarát lenni. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának szemrevaló újdonsága egyszerre próbál dinamikus és környezetbarát lenni. ","id":"20180927_skoda_vision_rs_concept_plugin_hibrid_akkumulator_parizsi_autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e2c2ff-9f1a-4f6c-867c-e7c3bae96f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725843fc-0686-4950-bf37-710efd17dfee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_skoda_vision_rs_concept_plugin_hibrid_akkumulator_parizsi_autoszalon","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:21","title":"Cseh remek: 245 lóerős, mégis alig fogyaszt az új hibrid Skoda RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b510336-5c55-4fbb-8494-0e513f2e55a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:33","title":"Leslie Mandoki nem egy Bono","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant - A nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt címmel megjelent kötete, amelyet szerdán mutattak be az Országos Levéltárban.","shortLead":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant...","id":"20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d954bd-4ce2-4239-b215-d3602ca7d8b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","timestamp":"2018. szeptember. 26. 22:17","title":"Mindegy, milyen oldalon álltak, a katonák megerőszakolták a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A kérdés, amit előtte kapott, áthallásosan utalhatott a luxusrepülős útjára. ","shortLead":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán...","id":"20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72295a-08a4-4dce-b0f6-87c21cb7569a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:43","title":"Orbánnál rákérdeztek a \"lejáratókampányra\", fenyegető választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló Oculus új VR-szemüvegét. A Quest az ígéretek szerint teljes szabadságot ad viselőjének, hogy semmi, de legfőképp kábelek ne akadályozzák a virtuális térben való kalandozást.","shortLead":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló...","id":"20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921ce238-86e9-45bb-a2d8-79b17fd59376","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:28","title":"Szintet lépett a Facebook csodaszemüvege, itt a számítógépet sem igénylő Oculus Quest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]