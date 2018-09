Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről is beszélt a katolikus egyházfővel.","shortLead":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről...","id":"20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b710d59-6cee-4e50-a7c4-cf75c92e9195","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:54","title":"Csúcstalálkozó: magánaudiencián fogadta Ferenc pápa Bonót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Többször szóba került már, hogy áldatlan állapotban van a kispesti Vak Bottyán utca, ahol a metrópótló buszok esténként és hétvégenként közlekednek. A kerület és a főváros egymásra mutogatása után végre a főváros kezébe venné az ügyet.","shortLead":"Többször szóba került már, hogy áldatlan állapotban van a kispesti Vak Bottyán utca, ahol a metrópótló buszok esténként...","id":"20180920_Vegre_megcsinalnak_a_metropotlok_altal_tonkretett_kispesti_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b465c7d-3570-4ae8-b85f-a619f6a705bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Vegre_megcsinalnak_a_metropotlok_altal_tonkretett_kispesti_utat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:29","title":"Végre megcsinálnák a metrópótlók által tönkretett kispesti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca27d794-9e0b-4ab4-8610-1a4eb3a09d2e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A boltban történő fizetés soha nem volt még ilyen egyszerű – ígéri saját márkás karpántjával a Telenor. Már a bankkártyát sem kell kihúzni a pénztárcánkból, és még a mobilunkat sem kell elővenni a zsebünkből, de azért árnyoldala is akad a legújabb fizetési megoldásnak. ","shortLead":"A boltban történő fizetés soha nem volt még ilyen egyszerű – ígéri saját márkás karpántjával a Telenor. Már...","id":"20180921_telenor_wallet_karkoto_teszt_paypass_viselheto_bankkartya_fizetes_erintos_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca27d794-9e0b-4ab4-8610-1a4eb3a09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ed80fa-86b3-43cb-80b3-c56cc51bda94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_telenor_wallet_karkoto_teszt_paypass_viselheto_bankkartya_fizetes_erintos_fizetes","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:36","title":"Úgy is fizethet a boltban kártyával, hogy nincs önnél a bankkártyája – kipróbáltuk a csuklós megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket képviselők vettek részt a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, Izer Norbert meghívására azon a tanácskozáson, amely a tárca szándékai szerint első állomása lehet a minisztérium és az érintettek közötti, adóügyekről szóló folyamatos párbeszédnek. ","shortLead":"Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket...","id":"20180921_El_tudja_kepzeni_hogy_mit_kernenek_az_adoszakertok_egy_kivansagmusorban_Mutatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce01317a-cbc0-4934-a404-7557ed3e923b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_El_tudja_kepzeni_hogy_mit_kernenek_az_adoszakertok_egy_kivansagmusorban_Mutatjuk","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:04","title":"El tudja képzelni, hogy mit kérnének az adószakértők egy kívánságműsorban? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","shortLead":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","id":"20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858644d1-40ee-4062-a143-cd2c5e7fe243","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Halálos baleset történt Eger mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","shortLead":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","id":"20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c9a3-6369-4e41-81d9-3f5ad9bc05d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:56","title":"Elektromos Audikat is gyártanak majd Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04863b7-0ae3-46e4-9a0e-d1ce7b9184df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pótkávék azért alakultak ki, mert a háború idején nem volt rendes kávé, most viszont az egészséges étrend jegyében megint előtérbe kerültek a kávémentes kávék. ","shortLead":"A pótkávék azért alakultak ki, mert a háború idején nem volt rendes kávé, most viszont az egészséges étrend jegyében...","id":"20180921_A_hianygazdasag_szulte_de_lassan_trendi_lesz_a_potkave","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04863b7-0ae3-46e4-9a0e-d1ce7b9184df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebf0e39-c16e-423a-9f32-5a10eb60a3bb","keywords":null,"link":"/elet/20180921_A_hianygazdasag_szulte_de_lassan_trendi_lesz_a_potkave","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:37","title":"A hiánygazdaság szülte, de lassan trendi lesz a pótkávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","shortLead":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","id":"20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7699a83b-499a-4293-b648-abe7b8f43f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:26","title":"Az igazgató szerint súlyos etikai vétség miatt kellett mennie az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető szívsebészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]