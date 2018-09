Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","shortLead":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","id":"20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0ae57b-a109-4dd9-8012-2daa4aab3fda","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:16","title":"Újabb szennyezett tejeket vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc71001d-e44d-4a13-b18c-d6e835ca9f5e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Egy valamirevaló, kicsit is jobb fényképezőgép vásárlásánál az ár miatt gyakran felvetődik, hogy \"nem kell a csúcsgép, elég lesz egy régebbi modell is\". Vajon ez valóban kompromisszumot jelent, vagy csak az agyunk hiteti el velünk, hogy a régebbi gép már kevésbé jó? Kipróbáltuk, milyen ma egy kétéve csúcsmodellnek számító darab.","shortLead":"Egy valamirevaló, kicsit is jobb fényképezőgép vásárlásánál az ár miatt gyakran felvetődik, hogy \"nem kell a csúcsgép...","id":"20180929_sony_alpha_6500_milc_fenykepezogep_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc71001d-e44d-4a13-b18c-d6e835ca9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9bbe4b-8d1c-403f-8f4f-bb8c08546f6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_sony_alpha_6500_milc_fenykepezogep_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:00","title":"Régit vagy újat? Leteszteltük, mire elég 2018-ban egy két évvel ezelőtti fényképező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"45 millió euróról van szó.","shortLead":"45 millió euróról van szó.","id":"20180928_Az_EU_szerint_nincs_baj_a_BorsodChemnek_adott_allami_tamogatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43fa6a3-c5ab-4cd4-9a3b-2a43c5f60f0f","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Az_EU_szerint_nincs_baj_a_BorsodChemnek_adott_allami_tamogatassal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:49","title":"Az EU szerint nincs baj a BorsodChemnek adott állami támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat hallgatott az ügyről – mindaddig, amíg elő nem került egy szenátusi meghallgatáson.","shortLead":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat...","id":"20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bb091-d389-4192-9c56-76a170309744","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:03","title":"Végre megszólalt a Google a kínaiaknak szánt, cenzúrázó keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","shortLead":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","id":"20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2eaf03-623a-42f7-9e69-71ea363710d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:35","title":"Hamis papírokkal akart útlevelet igényelni egy férfi, keresi a rendőrség - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második felében nagyon megugrott a kereslet.","shortLead":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második...","id":"20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f9344c-bade-477d-adbc-abb333b50f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:39","title":"Csaknem kétszer annyian néznek meg egy lakáshirdetést, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","shortLead":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","id":"20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d72c73-2985-4602-b962-80e93bdcc406","keywords":null,"link":"/sport/20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:04","title":"Megváltozik a Barcelona címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért aztán a helyi fideszes képviselők nem nyilatkozhatnak a sajtóban pozitív témákról, kapták meg a parancsot Lázár János jobbkezétől.","shortLead":"Ezért aztán a helyi fideszes képviselők nem nyilatkozhatnak a sajtóban pozitív témákról, kapták meg a parancsot Lázár...","id":"20180928_A_Fidesz_parancsba_adta_ne_tunjon_ugy_hogy_Hodmezovasarhely_jol_mukodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a85476-d7fe-44f6-9954-b58992e17693","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_Fidesz_parancsba_adta_ne_tunjon_ugy_hogy_Hodmezovasarhely_jol_mukodik","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:49","title":"A Fidesz parancsba adta: ne tűnjön úgy, hogy Hódmezővásárhely jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]