Elfogták a férfit, aki tűvel szúrt meg egy utast az 1-es villamoson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli jövőjéről szóló fórumon. A szép számban jelen levő lakók kíváncsian hallgatták a víziókat, de a végén többen sérelmezték, hogy a mindennapi problémáikat nem hallgatja meg senki.","shortLead":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli...","id":"20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b6102-3396-4f35-837e-5804dc169cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:15","title":"300 milliárdos alagutat álmodtak a Déli pályaudvar alá, a lakók meg csak néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5238dec-a4f0-453e-9c7f-90fda3e698dc","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Csuklyások – BlacKkKlansman az az első osztályú film, amelyen remekül lehet szórakozni: humora coeni, stílusa lehengerlő, cselekménye meghökkentő, ráadásul igaz történet. Ehhez jönnek még a parádés alakítások és a pörölyszerűen hatásos rendezés. És most az is jól áll a filmnek, hogy Spike Lee mindenkinél jobban tud mindent, és szerinte mindig neki lehet csak igaza. Kritika. ","shortLead":"A Csuklyások – BlacKkKlansman az az első osztályú film, amelyen remekül lehet szórakozni: humora coeni, stílusa...","id":"20180927_spike_lee_csuklyasok_blackkklansman_kritika_ku_klux_klan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5238dec-a4f0-453e-9c7f-90fda3e698dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72399e4-c9fa-4a40-8360-e6da9124c07f","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_spike_lee_csuklyasok_blackkklansman_kritika_ku_klux_klan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:00","title":"Így kell hülyét csinálni a rasszistákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több havi leállással számolnak. MI is számoltunk.","shortLead":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több...","id":"20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e14ec9-b260-450a-ac8b-51d5a3c0c7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:58","title":"Sok száz milliárd forintos kieséssel számolnak egy Brexit-katasztrófa esetére - és ez csak egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","shortLead":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","id":"20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2eaf03-623a-42f7-9e69-71ea363710d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:35","title":"Hamis papírokkal akart útlevelet igényelni egy férfi, keresi a rendőrség - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nekiment az Állami Számvevőszék a hallgatói önkormányzatoknak. Tizenkilenc állami egyetem hallgatói önkormányzatánál talált átláthatatlan közpénzelköltést, szabálytalan működést az ÁSZ. Ráadásul, a vizsgálat szerint olykor a választások sem zajlottak törvényesen a diákok demokratikus képviseleteinél. Heten az állami szerv figyelmeztetésére sem reagáltak, ezért az felfüggesztheti a pénz utalását.","shortLead":"Nekiment az Állami Számvevőszék a hallgatói önkormányzatoknak. Tizenkilenc állami egyetem hallgatói önkormányzatánál...","id":"20180928_Nem_egyedul_Torok_Mark_volt_szegedi_diakvezer_kuszalta_ossze_a_szalakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f48c18-9925-49e5-8642-1365c5a25e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Nem_egyedul_Torok_Mark_volt_szegedi_diakvezer_kuszalta_ossze_a_szalakat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:11","title":"Nem egyedül Török Márk volt szegedi diákvezér kuszálta össze a szálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","shortLead":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","id":"20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29dd7e0-0d4c-4f4a-aecb-8ca646254fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:21","title":"Fő a biztonság: a Mercedesek navigációja bűnügyi térképeket is használni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Felesleges szépíteni: a XV. kerületi időközi polgármester-választás fideszes jelöltje és a tankerületi igazgató egymást hazudtolja meg abban a kérdésben, mégis hogyan tarthatott beszédet László Tamás egy iskolai tanévnyitón. A politikus szerint a Klik illetékese kérte fel erre, aki viszont azt válaszolta a hvg.hu-nak, hogy ő a kerület korábbi polgármesterét/jelenlegi országgyűlési képviselőjét, Hajdu Lászlót kérte arra, hogy ünnepi beszédet tartson.","shortLead":"Felesleges szépíteni: a XV. kerületi időközi polgármester-választás fideszes jelöltje és a tankerületi igazgató egymást...","id":"20180927_Korbemoszerolas_nem_kertek_megis_a_Fidesz_jeloltje_szonokolt_a_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95dbf32-a845-46b9-a3ba-9a6164974211","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Korbemoszerolas_nem_kertek_megis_a_Fidesz_jeloltje_szonokolt_a_gyerekeknek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:04","title":"Körbemószerolás: nem is kérték, mégis a Fidesz jelöltje szónokolt a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti modelljét: az eladások alapján a világ legnagyobb bútorforgalmazója jelentősen növelné az online-forgalmat, és hangsúlyozottan jelen akar lenni a városközpontokban. Jesper Brodin, az IKEA egy évvel ezelőtt kinevezett új elnök-vezérigazgatója az esélyekről, a kihívásokról, és a magyarországi tervekről beszélt. ","shortLead":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti...","id":"20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5393ccb-6491-489b-a5e7-75160105f942","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:56","title":"Az IKEA házhoz megy, és beszélgetni akar – interjú az új cégvezérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]