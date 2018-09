Pánikrohamok gyötrik az anyát, akit combon szúrt egy drogos az 1-es villamoson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat szerint a környékbeli lakók panaszkodtak a helyre, ezért este 10 és reggel 6 között nem lehet nyitva. ","shortLead":"Az önkormányzat szerint a környékbeli lakók panaszkodtak a helyre, ezért este 10 és reggel 6 között nem lehet nyitva. ","id":"20180928_Bezaratja_ejszakara_az_Aurorat_az_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111e0cd6-7642-482b-9a34-cf4c493c416c","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Bezaratja_ejszakara_az_Aurorat_az_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:48","title":"Bezáratja éjszakára az Aurórát az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat az utasokat, akik a társaság alkalmazottainak sztrájkja miatt jártak pórul. A Ryanair viszont azt állítja, minden kérelmet vissza fog utasítani, mivel a sztrájkot a konkurenseik robbantották ki.","shortLead":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat...","id":"20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aff20e-0cb3-4a31-b644-9bcac0447f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:03","title":"24 ezer utas járt pórul a Ryanair miatt, de a légitársaság egy fillért sem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És a nap végére meg is jelent a rendelet, amely január elsejére tolta a hatálybalépést.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És...","id":"20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed78585-d158-43e3-a669-14fe198a0117","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:51","title":"Eldőlt, januártól emelkednek a közjegyzői díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente 31 milliárd euró áramlik az illegális erőszakszervezetekhez. Az Interpol két civil szervezettel együtt próbálta feltérképezni a pénz útját.","shortLead":"Évente 31 milliárd euró áramlik az illegális erőszakszervezetekhez. Az Interpol két civil szervezettel együtt próbálta...","id":"20180927_Honnan_dol_a_penz_a_maffiahoz_a_maganhadseregekhez_es_a_terrorszervezetekhez_Innen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14501ba1-3791-4d50-90b0-e970ae86e5d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Honnan_dol_a_penz_a_maffiahoz_a_maganhadseregekhez_es_a_terrorszervezetekhez_Innen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:31","title":"Honnan dől a pénz a maffiához, a magánhadseregekhez és a terrorszervezetekhez? Innen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 16-án mutatkozik be Londonban egy olyan Huawei-csúcstelefon, amelyik a gyártó reményei szerint feladhatja a leckét az idei iPhone-oknak.","shortLead":"Október 16-án mutatkozik be Londonban egy olyan Huawei-csúcstelefon, amelyik a gyártó reményei szerint feladhatja...","id":"20180927_huawei_mate_20_pro_fotok_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685fb105-d63e-4bfc-88aa-6df4903fdd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_huawei_mate_20_pro_fotok_specifikacio","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:03","title":"Kiszivárgott: valódi fotókon látható, milyen lesz a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy egy kommunista pártfőtitkárnak. Egy év alatt nagyot fordult a világ.","shortLead":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy...","id":"20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b407e2f-38c3-481b-a7b9-65418ab9811c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:49","title":"Börtönben a vezér fia, megbukott a családi-haveri korrupt rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","id":"20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74abd4c9-844b-4d8d-b89a-a88a99051fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:26","title":"Kivették a vakbelét? Lehet, hogy nem is kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","shortLead":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","id":"20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b6df4-9182-473f-bd4f-aeeb519a2b7f","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:59","title":"Arnold Schwarzenegger megcsinálta a fotót, amire 34 évet vártak a Terminátor-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]