Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b54a03-bd19-414d-8f8b-6c2c6a149171","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180929_Marabu_Feknyuz_Szolgasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b54a03-bd19-414d-8f8b-6c2c6a149171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01b7533-97c5-4071-92a6-c66239d95869","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Marabu_Feknyuz_Szolgasag","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:23","title":"Marabu Féknyúz: Szolgaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","shortLead":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","id":"20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8ce8b-5abf-4cc2-9fb3-82eec1b140ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:38","title":"Egy esküvőről nem pont ilyen buli jutna az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","shortLead":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","id":"20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b66f93-573d-4408-bad1-b9cb70384e76","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:43","title":"A hallássérült gyerekeket külön jellel utasították orális szexre az olasz papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e534bf-2cbe-4fa5-9ec2-b83981d8e3a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Évről évre bővül a konferenciaturizmus, és e trendből Magyarország sem marad ki. Tavaly közel ötödével több konferenciát rendeztek Magyarországon, mint egy évvel korábban, s az előrejelzések szerint az idén további növekedés várható. ","shortLead":"Évről évre bővül a konferenciaturizmus, és e trendből Magyarország sem marad ki. Tavaly közel ötödével több...","id":"201839__uzleti_turizmus__nepszerusodo_videk__dupla_koltes__a_kellemes_esahasznos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e534bf-2cbe-4fa5-9ec2-b83981d8e3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c04c431-4e98-4474-9420-9261ba30e1d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__uzleti_turizmus__nepszerusodo_videk__dupla_koltes__a_kellemes_esahasznos","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:00","title":"Amiben Budapest lesöpri a pályáról Washingtont és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum úgy értesült, hogy a szeptember végi éjszakai kemény hidegben halálra fagyott egy ember.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum úgy értesült, hogy a szeptember végi éjszakai kemény hidegben halálra fagyott egy ember.","id":"20180929_fagyhalal_maris_aldozatot_szedett_a_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd64a3-b51c-4989-bd9b-1788501d7b35","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_fagyhalal_maris_aldozatot_szedett_a_hideg","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:49","title":"Fagyhalál: máris áldozatot szedett a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri alakulat mintegy albán nemzetiségű 60 tagját a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba vezényelték – jelentette be a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A válság valószínűleg kapcsolatban van azzal is, hogy az utóbbi hetekben ismét napirendre került egy koszovói-szerbiai területcsere lehetősége.



","shortLead":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri...","id":"20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec424f54-2e10-4e40-af69-addb2f426428","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:38","title":"Teljes harckészültségbe helyezték a szerb hadsereget Koszovó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több havi leállással számolnak. MI is számoltunk.","shortLead":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több...","id":"20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e14ec9-b260-450a-ac8b-51d5a3c0c7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:58","title":"Sok száz milliárd forintos kieséssel számolnak egy Brexit-katasztrófa esetére - és ez csak egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Miniszterelnöki biztos próbálja egymáshoz igazítani a buszok és a vonatok menetrendjét.","shortLead":"Miniszterelnöki biztos próbálja egymáshoz igazítani a buszok és a vonatok menetrendjét.","id":"201839__busz_es_vonat__osszehangolas__fonagy_janos__menetrendetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa9e922-b7de-4964-89f0-3bd5b0303e5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__busz_es_vonat__osszehangolas__fonagy_janos__menetrendetlenseg","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:00","title":"Menetrendetlenség: a kormány már megint a MÁV-Volán-nászt erőlteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]