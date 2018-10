Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Mellőle csapattársa, a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton indulhat.","shortLead":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd...","id":"20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e043400b-ac50-4c0c-baca-faee3eeb685a","keywords":null,"link":"/sport/20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:25","title":"A Mercedesé az első sor Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még nagyon drága a technológia.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még...","id":"201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270a1c3-49f5-44f5-82b6-f047567e8911","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:45","title":"Van valami, ami még az elektromos autóknál is izgalmasabb – csak még nagyon drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","shortLead":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","id":"20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac79620b-1415-4e64-8649-23198df73ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:28","title":"Leomlott a börtön fala, több száz rab meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","shortLead":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","id":"20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191538b0-a625-4f83-ae65-90db0dca9a51","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","timestamp":"2018. október. 01. 10:11","title":"Mélyszegénységben élő fiataloknak segítene felkészülni a Színműre Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d","c_author":"MTA","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840286c-ae36-4379-9621-fd94f832fdf3","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:46","title":"Jürgen Klopp cseréje pontot szerzett a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei. Faludi Viktória és Szondy Máté pszichológusok egyebek mellett arról beszélgettek, mi tesz minket igazán boldoggá, és hogyan tudjuk eldönteni, mire vágyunk valójában.","shortLead":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” –...","id":"20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c316d0-6688-4b13-a798-921148184935","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:15","title":"Ennyi minden akadályozza, hogy megismerjük a saját vágyainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem, nem az ufók.","shortLead":"Nem, nem az ufók.","id":"20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0ec88-ca22-4ee4-aae2-ff238e5e2343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:31","title":"Hamarosan az űrből is megfigyelik Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább Kocsis Máté verbális ámokfutásának részleteit. ","shortLead":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább...","id":"20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a07a0a-21fb-443a-af74-c324a9df6170","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:44","title":"Kocsis Máté elszabadult: lepszichopatázta Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]