[{"available":true,"c_guid":"715bf598-fc3a-429e-95c7-a540ec93e635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) műszerével végzett mélyészlelések szerint szinte a teljes égbolt a korai univerzum ultraibolya sugárzásának utófényében parázslik.","shortLead":"Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) műszerével végzett mélyészlelések szerint szinte a teljes égbolt a korai univerzum...","id":"20181004_eso_vlt_muse_korai_univerzum_ultraibolya_lathatatlan_sugarzas_lyman_alfa_emisszio_utofenye_hubble_ultramelyvizsgalati_mezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715bf598-fc3a-429e-95c7-a540ec93e635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e7f867-886c-4af6-8b2c-76b51e39d3e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_eso_vlt_muse_korai_univerzum_ultraibolya_lathatatlan_sugarzas_lyman_alfa_emisszio_utofenye_hubble_ultramelyvizsgalati_mezo","timestamp":"2018. október. 04. 09:03","title":"A tudósok rájöttek, hogy az egész univerzumot valami láthatatlan sugárzás ragyogja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt az újdonság.","shortLead":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt...","id":"20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3395a9a2-a02f-41d4-8734-d34a3da8da32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","timestamp":"2018. október. 03. 12:03","title":"Back to Black: erős új laptopokat mutatott be a Microsoft, de van itt még más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","id":"20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac084f0-e62b-49e6-8a17-0c3764cb4a98","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","timestamp":"2018. október. 02. 20:35","title":"Kizuhant egy beteg az Országos Onkológiai Intézet ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vasútállomást karbantartás miatt zárják le. 