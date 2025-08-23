Magyar Péter reagált arra, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Máriához köthető magángépen repült Horvátországba
Magyar Péter hét kérdést tett fel Orbán Viktornak az ügy kapcsán.
hvg.hu
„Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája. Egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök” – kezdi szombati posztját Magyar Péter, arra reagálva, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépen utazott Horvátországba.
Orbán Viktor egy hete még azt a látszatot próbálta kelteni, hogy fapados repülővel utazik, most pedig az egyik legtöbb pénzzel kitömött oligarcha család (Schmidt Mária, Ungár Péter) luxusgépén utazik az adriai luxushajókázásra. Korábban Orbán Viktor személyesen Schmidt Máriáék kedvéért módosított adójogszabályokat, hogy az oligarcháknak ne kelljen adót fizetniük. Ezután pedig ingyen nyaral Schmidt Máriáék adriai palotájában és ingyen utazgat a család luxusgépén. Korábban még egyértelműen azt mondták, hogy nyaralni megy a miniszterelnök. Most a lebukás után már munkáról hazudnak
– írja a Tisza Párt elnöke, majd felsorolja a Tisza Párt kérdéseit az esettel kapcsolatban.
Ezek a következők: Mennyibe került a repülőút? Ki fizette? Hányszor repült Orbán Viktor Schmidt Máriáék gépén? Azokat az utakat ki fizette? Ha ingyen utazott, bevallotta-e ezeket az utakat mint ajándékot? Osztott-e vissza a Schmidt-Ungár család Orbán Viktornak a jogszabályváltoztatásért cserébe? Hány milliárd forinthoz jutottak Scmidt Mária és Ungár Péter cégei az utóbbi 15 évben?
Volt idő, amikor Orbán Viktor a nyugati szövetségeseivel tartott, és segédkezett Szlobodan Milosevics diktatúrájának megbuktatásában. Ma már azonban az orosz érdekek megtestesítőjeként az autokrata szerb vezetést támogatja.