Egy belvárosi hamburgerező megtrollkodta Orbán oroszlános győzelmi tervét

Máris megtrollkodták Orbán Viktor győzelmi tervét, amelynek elkészültéről a Horvátországban tartózkodó miniszerelnök péntek éjjel adott hírt.

Orbán a közzétett fotón Orbán Balázs, Kaminski Fanny és Máté János (a Miniszterelnöki Programiroda vezetője) társaságában mosolyog a kamerába, az asztal közepén egy tablettel, amin „Győzelmi terv 2026” felirat olvasható egy kitátott szájú, nemzeti színű oroszlán képe fölött.

Orbán elkészült a győzelmi tervével Horvátországban Egy száját kitátó, nemzeti színű oroszlán van a borítón.

Vicces bejegyzésben reagált a miniszterelnöki fotóra egy budapesti étterem, az V. kerületben lévő Billog Burger Bár. Facebook-bejegyzésükben azt írják:

Kedves Gyerekek! Új színezőket kérhettek a pultos bácsitól a Billog Burger Bárban! Az eddigizebrát és bölényt ábrázoló képek mellett most már a „Mérges lán – Győzikés terv 2026” színező is elérhető a billog színezőfüzetben. Amíg elkészítjük a burgereket, nyugodtan színezhettek – kérjétek el a színes ceruzákat a rendelés mellé! Sőt, a felnőtteknek is ajánljuk kipróbálni (csak szólunk előre: a narancssárga sajnos kifogyott.)

Azt is írják, hogy a kommentekben feltöltik a digitálisan letölthető mérges lános színezőt, amit bárki nyugodtan használhat otthon, vagy akár a luxusnyaralás alatt is.

Nyitókép: Facebook