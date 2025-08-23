Orbán pálfordulása Szerbiában: egykor így támogatta pénzzel és amerikai segítséggel egy autoriter vezető megbuktatását

A demokratikus átalakulás a várakozásokhoz képest lassabban történik, minthogy a változásokat sürgető politikai erők egyre nagyobb ellenállásba ütköznek

– állapította meg Orbán Viktor miniszterelnökként 1999 őszén a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnökének, Szlobodan Milosevicsnek a szerbiai diktatúrájáról. S az ellenállás kívánatos megtörése miatt egyben jelezte is, hogy Magyarország kész támogatni nyugati szövetségeseinek Milosevics elmozdítására irányuló politikáját.

Ezt az elköteleződést még nem beavatkozásként értékelte egy szuverén ország belügyeibe, hanem a demokratikus folyamat szükséges támogatásának. Pedig a művelet meglehetősen nehéznek ígérkezett, hiszen 1999. március 24-étől kezdve több mint két hónapig a NATO bombázta Szerbiát, ami összerántotta Milosevics körül a szerbeket, s egyben erőteljes Amerika-ellenes érzelmeket keltett a lakosságban.