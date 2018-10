Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fő probléma egy elemzés szerint az, ha az ingatlanközvetítők meggyőzik a tulajdonosokat, hogy olcsóbban tudják csak eladni az ingatlanjukat. ","shortLead":"A fő probléma egy elemzés szerint az, ha az ingatlanközvetítők meggyőzik a tulajdonosokat, hogy olcsóbban tudják csak...","id":"20181002_A_legtobb_ingatlan_meg_most_is_ar_alatt_kel_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25982efe-fc02-4765-9873-2057629bdc90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_A_legtobb_ingatlan_meg_most_is_ar_alatt_kel_el","timestamp":"2018. október. 02. 16:47","title":"A legtöbb ingatlan még most is ár alatt kel el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel válaszol. Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében és a nézők tevékeny fantáziájának a segítségével elevenedik meg Jane Austen 1813-as klasszikusa. Azt elárulhatjuk, hogy Mr. Darcyt valami mindig elárulja.","shortLead":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel...","id":"20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4215c-c56d-493e-98f9-bf5ec3ad76fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","timestamp":"2018. október. 02. 20:00","title":"Mr. Darcy most kicsit másképp mozgatja meg a nézők fantáziáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","shortLead":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","id":"20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c27033c-18bb-4349-9498-61ea2b81e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","timestamp":"2018. október. 04. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Készüljön, jön az új, gyorsabb és stabilabb Wi-Fi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilótának is közbe kellett avatkoznia, hogy leszállítsák a dühös utast. \r

\r

","shortLead":"A pilótának is közbe kellett avatkoznia, hogy leszállítsák a dühös utast. \r

\r

","id":"20181002_Verekedes_volt_a_Wizz_Air_Budapestre_tarto_jaratan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16633e56-49e8-4deb-974f-49756327a929","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Verekedes_volt_a_Wizz_Air_Budapestre_tarto_jaratan","timestamp":"2018. október. 02. 13:38","title":"Verekedés volt a Wizz Air Budapestre tartó járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy a baj, száguld az infláció, kell a hanyatló nyugat tudása.","shortLead":"Nagy a baj, száguld az infláció, kell a hanyatló nyugat tudása.","id":"20181002_Erdogan_iPhonebojkottot_hirdet_de_amerikai_valsagtanacsadokat_szerzodtet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4166be95-1666-432e-8181-267f4769ca8c","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Erdogan_iPhonebojkottot_hirdet_de_amerikai_valsagtanacsadokat_szerzodtet","timestamp":"2018. október. 02. 14:11","title":"Erdogan iPhone-bojkottot hirdet, de amerikai válságtanácsadókat szerződtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében van.","shortLead":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében...","id":"20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a89bd5-48c1-45dc-85b6-8e4bb4954df2","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 18:58","title":"Antiszemitizmussal vádolja a lengyel miniszterelnököt az izraeli sajtó egy kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f8ded8-8a43-4619-a0b2-8b32a496c951","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megváltoztatta facebookos profilképét a budapesti amerikai nagykövetség, egy nagy fotón a kijevi Majdan téren lévő függetlenségi emlékművet díszítő nőalak látható, a szöveg pedig ez: Fókuszban Ukrajna. Az is figyelemre méltó, hogy az USA diplomáciai képviseletei más országokban nem léptek hasonlóan, így az üzenet egyértelműen Magyarországnak szól.","shortLead":"Megváltoztatta facebookos profilképét a budapesti amerikai nagykövetség, egy nagy fotón a kijevi Majdan téren lévő...","id":"20181002_Szokatlan_modjat_valasztotta_az_USA_a_magyar_kormany_figyelmeztetesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f8ded8-8a43-4619-a0b2-8b32a496c951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8c8f49-a699-4ef7-bd3a-75237a6cca50","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Szokatlan_modjat_valasztotta_az_USA_a_magyar_kormany_figyelmeztetesenek","timestamp":"2018. október. 02. 09:52","title":"Szokatlan módját választotta az USA a magyar kormány figyelmeztetésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]