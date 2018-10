Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról dönthet Románia csaknem 19 millió választópolgára, rendellenességekről csak elvétve érkeztek jelentések. A központi választási bizottság (BEC) becslése szerint szombaton délután négy óráig országszerte kevesebb mint 700 ezer választópolgár, a választói névjegyzékben szereplők 3,78 százaléka adta le voksát.","shortLead":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi...","id":"20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cb6de8-3c0f-4a5e-b66a-438878b0d9d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 06. 18:22","title":"Érdektelenség a román népszavazás első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra írt arról, hogy a kínai kormány több mint 30 amerikai óriáscég, köztük az Apple szervereihez szerzett hozzáférést, hogy vállalati titkokat szimatoljon ki. Az érintettek egytől egyig cáfolják a lap állítását. ","shortLead":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra...","id":"20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a8f3b-b07f-4a59-a20f-5da4ba82bd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 04. 19:35","title":"Rizsszemnyi chipekkel kémkedhetett Kína az Apple és az Amazon ellen is, hogy adatokat lopjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le nála.","shortLead":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert...","id":"20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ac42d0-54c5-41fe-ae84-f94899e66ccf","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","timestamp":"2018. október. 05. 10:04","title":"Rengeteg kábítószert találtak Cher otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb2221-ad54-4261-b2f3-a6bd44f83f33","c_author":"IMMOFINANZ","category":"brandcontent","description":"A millenárisok munkaerőpiacra lépése és a technológia gyors fejlődése miatt napjainkban gyökeres változáson esnek át a munkahelyek. De milyen ma egy modern iroda, és mi kap nagyobb hangsúlyt a munkaadók részéről, hogy az alkalmazottak még jobban teljesítsenek? És milyen segítséget igényelnek ők? Utánanéztünk a trendeknek. ","shortLead":"A millenárisok munkaerőpiacra lépése és a technológia gyors fejlődése miatt napjainkban gyökeres változáson esnek át...","id":"20180925_Milyen_is_egy_igazi_modern_munkahely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63cb2221-ad54-4261-b2f3-a6bd44f83f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1752ae13-cd25-4781-865c-94986e802e50","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180925_Milyen_is_egy_igazi_modern_munkahely","timestamp":"2018. október. 05. 17:20","title":"Milyen is egy igazi modern munkahely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért kampányol, hogy az Iszlám Állam vezetőit nemzetközi bíróság előtt vonják felelősségre.","shortLead":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért...","id":"20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f10c81-b3c0-44fc-9881-0c7eedf37120","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","timestamp":"2018. október. 06. 08:25","title":"Még nincs vége: több mint ezer nő van az Iszlám Állam fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már néhány száz forintért szert lehet tenni különböző online szolgáltatásokhoz tartozó személyes bejelentkezési információkra, de az sem kerül milliókba, ha valaki egy másik személy teljes online tevékenységéhez tartozó adatait akarja megvásárolni. ","shortLead":"Már néhány száz forintért szert lehet tenni különböző online szolgáltatásokhoz tartozó személyes bejelentkezési...","id":"20181005_szemelyes_adat_biztonsag_ellopott_jelszo_bejelentkezesi_adatok_hitelkartya_bankkartya_adat_money_guru_ketfaktoros_hitelesites_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30952a-eda4-49cf-be35-f38f2f7346fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_szemelyes_adat_biztonsag_ellopott_jelszo_bejelentkezesi_adatok_hitelkartya_bankkartya_adat_money_guru_ketfaktoros_hitelesites_adatvedelem","timestamp":"2018. október. 05. 09:03","title":"1000 forintért megveheti valaki Facebook-hozzáférését, de 260 ezerért komplett online személyiséget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. Ezúttal a 29 éves klasszison kívül is nyertek érmeket a magyarok, Lakatos Dávid, Cseh László és Jakabos Zsuzsanna, valamint a 4x50 méteres vegyes gyorsváltó is odafért a dobogóra.","shortLead":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók...","id":"20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba643b-5294-4051-b583-e7665797bfe7","keywords":null,"link":"/sport/20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","timestamp":"2018. október. 05. 20:38","title":"Hat magyar érem termett ma budapesti úszó világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most lennének a választások, a tömörülés csak 31 százalékot kapna. Az oroszok dühének oka, hogy a parlament elfogadta, az orosz államfő pedig aláírta a nyugdíjkorhatár megemeléséről szóló törvényt.","shortLead":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most...","id":"20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e46a64b-13b5-4ab0-a277-331344cb1538","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","timestamp":"2018. október. 05. 16:37","title":"Zuhan Putyin pártjának népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]