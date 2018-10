Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Smells_Like_Teen_Spirit__igy_szol_a_dal_a_Nirvana_tulelok_es_Joan_Jett_eloadasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f03b4-ceff-43ad-8c51-1fba4934f1b9","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Smells_Like_Teen_Spirit__igy_szol_a_dal_a_Nirvana_tulelok_es_Joan_Jett_eloadasaban","timestamp":"2018. október. 07. 16:59","title":"Smells Like Teen Spirit – így szól a dal a Nirvana túlélők és Joan Jett előadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második egy populista párt lett. ","shortLead":"Második egy populista párt lett. ","id":"20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709a5f44-7bba-49f5-be28-0543a7e0ada2","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","timestamp":"2018. október. 07. 09:21","title":"Oroszbarát párt nyerte a választást Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele segítőinek. ","shortLead":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele...","id":"20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5460d1-4257-4a36-90ed-f72446c1a4d3","keywords":null,"link":"/sport/20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","timestamp":"2018. október. 07. 18:43","title":"Botrány a ketrecharc-gálán: nézőtéren folytatta a bunyót a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","shortLead":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","id":"20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a5c0-81c8-4cf8-a211-1e57a73529df","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2018. október. 06. 13:43","title":"Palkovics: az egész felsőoktatásra kiterjesztené a kormány a Corvinus-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"cegauto","description":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok. Az akkumulátoros járgányok mellett az üzemanyagcellás hajtólánc is szerepet kaphat.","shortLead":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok...","id":"201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee477cc-3b84-4d89-90f5-480720c07674","keywords":null,"link":"/cegauto/201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","timestamp":"2018. október. 06. 15:30","title":"Sokkal hamarabb eljöhet az elektromos teherautók kora, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ef937d-35e8-4c1c-9252-bbccfe6556f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő házigazdaként 16 góllal győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.","shortLead":"A címvédő házigazdaként 16 góllal győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20181006_gyor_ljubljana_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ef937d-35e8-4c1c-9252-bbccfe6556f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e0f4a6-e258-443b-b4c5-d611053d89d6","keywords":null,"link":"/sport/20181006_gyor_ljubljana_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. október. 06. 22:23","title":"Tönkreverte ellenfelét a Győr a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2debfb-24f3-4914-b3e1-a3ae576ed4c4","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","timestamp":"2018. október. 07. 09:17","title":"Elég fura posztot tolt Fluor Tomi Erdoganról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]