Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmerült, hogy milliárdokat fizetne Orbán a genfi tenisztorna jogaiért, az erre vonatkozó kérdésre a miniszterelnökség azonban csak annyit közölt: Orbán nem találkozott Tiriac-kal.","shortLead":"Felmerült, hogy milliárdokat fizetne Orbán a genfi tenisztorna jogaiért, az erre vonatkozó kérdésre a miniszterelnökség...","id":"20181009_Ketertelmu_valaszt_adott_Kover_arra_hogy_ajanlotte_Orban_ketmilliardot_egy_tenisztornaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81fc5a3-6be4-44ed-b812-a3b85e2f9e3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Ketertelmu_valaszt_adott_Kover_arra_hogy_ajanlotte_Orban_ketmilliardot_egy_tenisztornaert","timestamp":"2018. október. 09. 17:45","title":"Kétértelmű választ adott a miniszterelnökség arra, hogy ajánlott-e Orbán kétmilliárdot egy tenisztornáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank bekebelezését készítheti elő.","shortLead":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank...","id":"20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d32319-df6a-4817-9269-c0f105ae00f6","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. október. 10. 11:49","title":"Baráti kölcsönből venne állami bankot Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","shortLead":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","id":"20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2667f57-b275-4f59-baaa-0d61b486780c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:24","title":"Jókora robbanás volt egy észak-ukrajnai városban, mentik az embereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg fegyverrendszere egy közepes méretű kibertámadást sem bírna ki. A hackerek a drónok, rakéták irányítását is könnyen át tudnák venni.","shortLead":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg...","id":"20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9a3512-83ca-483a-844d-91ad6b47eee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","timestamp":"2018. október. 10. 20:03","title":"9 másodperc alatt feltörték az amerikai hadsereg egyik fegyverrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","shortLead":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","id":"20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60f2d18-4fd9-43ec-8e3f-6dab435f6be9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","timestamp":"2018. október. 09. 11:10","title":"Megölte gondozóját egy japán állatkert fehér tigrise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony-elnök Kenichiro Yoshida egy vele készült interjúban világossá tette azt, amiről iparági pletykák alapján hetek óta cikkezik a világsajtó: biztosan lesz utódja a PlayStation 4-nek. ","shortLead":"A Sony-elnök Kenichiro Yoshida egy vele készült interjúban világossá tette azt, amiről iparági pletykák alapján hetek...","id":"20181009_sony_playstation_5_konzol_kenichiro_yoshida_microsoft_xbox_one","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a65c704-08ad-45a7-90c3-368ae6d5f9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_sony_playstation_5_konzol_kenichiro_yoshida_microsoft_xbox_one","timestamp":"2018. október. 09. 12:30","title":"A Sony vezére kimondta: jön a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","shortLead":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","id":"20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d11cc0-2c42-49d0-96cf-79a91ec9d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","timestamp":"2018. október. 10. 10:35","title":"Nem akart leszállni a vonatról, majd hosszú percekig tombolt az állomáson az ittas délegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d6c8b9-e39e-44e3-be65-c6c82e60c8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyből ébredés után, bő 3-4 órával azután tanácsos csak elkortyolni a reggeli kávét, így ugyanis kevésbé leszünk fáradtak és lassúak – mondja egy ismert dietetikus. ","shortLead":"Nem egyből ébredés után, bő 3-4 órával azután tanácsos csak elkortyolni a reggeli kávét, így ugyanis kevésbé leszünk...","id":"20181009_kavefogyasztas_idopontja_mikor_kavezzak_koffein_hatasa_esti_kave_hatasa_kortizol_stresszhormon_hormonszint_dietetikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5d6c8b9-e39e-44e3-be65-c6c82e60c8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39465ca-cc4f-404a-b852-7c1c59db189b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_kavefogyasztas_idopontja_mikor_kavezzak_koffein_hatasa_esti_kave_hatasa_kortizol_stresszhormon_hormonszint_dietetikus","timestamp":"2018. október. 09. 08:03","title":"Szinte biztos, hogy eddig ön is rossz időpontban itta meg a napi első kávéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]