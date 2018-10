Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos ámokfutást rendezett az Instagramon.","shortLead":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos...","id":"20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81f258a-d099-480d-9e23-df5064913c52","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","timestamp":"2018. október. 10. 12:34","title":"Csődbe viheti furcsa viselkedésével a tulajdonos a világhírű „abnormális” kozmetikai márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tarifarendszerének megújításával egy időben 150, illetve 300 megabitesre emelte az internetszolgáltatásai sebességét a UPC. A szolgáltató új Wifi Power Pack rendszer segítségével pedig lehetőséget biztosítanak a wifi jelerősségének és lefedettségének az eddigieknél sokkal egyszerűbb növelésére is.","shortLead":"Tarifarendszerének megújításával egy időben 150, illetve 300 megabitesre emelte az internetszolgáltatásai sebességét...","id":"20181011_upc_internet_150_300_megabit_wifi_power_pack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d63a84b-c5dc-4279-b903-6b5c6b3f97d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_upc_internet_150_300_megabit_wifi_power_pack","timestamp":"2018. október. 11. 08:03","title":"A UPC ügyfele? Éppen most gyorsították fel az internetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kedden benyújtott javaslat szerint közel 8 ezer fővel növekedne a Magyar Honvédség állománya, és 12 ezerrel az önkéntes tartalékosok száma. ","shortLead":"Egy kedden benyújtott javaslat szerint közel 8 ezer fővel növekedne a Magyar Honvédség állománya, és 12 ezerrel...","id":"20181009_Jelentosen_megemelnek_a_hadsereg_letszamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86450b8-f33f-43c5-a50b-cfd807b3b023","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Jelentosen_megemelnek_a_hadsereg_letszamat","timestamp":"2018. október. 09. 17:08","title":"Jelentősen megemelnék a hadsereg létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","shortLead":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","id":"20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709df329-1cf0-477f-9b4f-01ef5c950158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 10. 06:40","title":"435 forintra drágult a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívja fel vezércikkében a figyelmet a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. A CNN pedig arra utal, hogy Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter ugyancsak nagy gondban lehet, amikor meg kell védelmeznie Trump kereskedelempolitikáját külföldi kollégái és jegybankelnökök előtt egy Bali szigetén rendezett konferencián. ","shortLead":"Erre hívja fel vezércikkében a figyelmet a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. A CNN pedig arra utal...","id":"20181011_Eletveszelyes_lehet_Trump_meregpirulaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dea1fc-01ce-476c-a95d-0f23a1d52967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Eletveszelyes_lehet_Trump_meregpirulaja","timestamp":"2018. október. 11. 06:46","title":"Életveszélyes lehet Trump „méregpirulája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","id":"20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48c2e92-6d35-432d-9e9d-243e4433a052","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Ötven halott egy kenyai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","id":"20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae90c4-dc80-497e-9d17-2a7a1e79c98b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. október. 11. 08:29","title":"A magyar kormány támogatása miatt bírálják Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","shortLead":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","id":"20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37809e83-cd9b-498b-b664-4c635e7a6889","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","timestamp":"2018. október. 09. 21:42","title":"A Corvinusért tüntettek az LMP-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]