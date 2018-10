Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8af51805-b0d6-481b-b7a0-c7949e2d47d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Pécs szerint az eseményt lényegében titkolják a szervezők, nehogy olyan médiumok képviselői is megjelenjenek, akik kellemetlen kérdéseket tehetnek fel. ","shortLead":"A Szabad Pécs szerint az eseményt lényegében titkolják a szervezők, nehogy olyan médiumok képviselői is megjelenjenek...","id":"20181011_Orban_uj_sportkozpont_ad_at_Pecsen_de_csak_a_kormanybarat_sajto_kapott_meghivot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af51805-b0d6-481b-b7a0-c7949e2d47d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dc5caf-0e71-42d0-89ff-e2fef839d333","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Orban_uj_sportkozpont_ad_at_Pecsen_de_csak_a_kormanybarat_sajto_kapott_meghivot","timestamp":"2018. október. 11. 05:41","title":"Magánterületen avat közpénzből épült akadémiát Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék ellenőrzést indított több, a fedél nélküliek gondozásával foglalkozó szervezetnél.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék ellenőrzést indított több, a fedél nélküliek gondozásával foglalkozó szervezetnél.","id":"20181012_ASZellenorzest_kaptak_a_hajlektanokat_ellato_civilek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876f05fe-50fb-41d7-bbeb-4edc6022ad24","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_ASZellenorzest_kaptak_a_hajlektanokat_ellato_civilek","timestamp":"2018. október. 12. 09:17","title":"ÁSZ-ellenőrzést kaptak a hajléktalanokat ellátó civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","shortLead":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","id":"20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76321cb8-42c9-47dc-930c-566cf5c14700","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","timestamp":"2018. október. 10. 16:11","title":"Riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","shortLead":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","id":"20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f39d971-2951-4766-8d03-b15bafcbf9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","timestamp":"2018. október. 12. 14:34","title":"Weber: Nagyban függ Orbántól, hogy a Fidesz a Néppárt tagja marad-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban az elektromos autókhoz történő hozzáállás kapcsán hamarosan könnyen áteshetnek a ló másik oldalára. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban az elektromos autókhoz történő hozzáállás kapcsán hamarosan könnyen áteshetnek a ló másik...","id":"20181012_pofon_a_villanynak_artamogatas_helyett_extra_sarccal_sujtanak_az_elektromos_autokat_usa_dania_hongkong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ce14e-a3a5-4cca-b68a-c59a5c852c4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_pofon_a_villanynak_artamogatas_helyett_extra_sarccal_sujtanak_az_elektromos_autokat_usa_dania_hongkong","timestamp":"2018. október. 12. 11:22","title":"Ártámogatás helyett extra sarccal sújtanák az elektromos autókat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított „vízhullám” vagy az emberi test belső szerveit idéző alkotás – Anish Kapoor (1954) indiai származású brit szobrász a világmindenséget igyekszik megformálni. ","shortLead":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított...","id":"20181010_A_legfeketebb_fekete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b93703-fda9-4f8e-816f-f30569bab31d","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_A_legfeketebb_fekete","timestamp":"2018. október. 10. 18:09","title":"A legfeketébb fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szólalt fel azért, hogy a kutak engedélyezésére csak rövid határidő maradt. ","shortLead":"Most a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szólalt fel azért, hogy a kutak engedélyezésére csak rövid határidő...","id":"20181012_Megint_talaltak_egy_problemat_a_kutak_szabalyozasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ee429-7de3-45c9-805d-52fd21d78b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Megint_talaltak_egy_problemat_a_kutak_szabalyozasaval","timestamp":"2018. október. 12. 10:53","title":"Megint találtak egy problémát a fúrt kutak szabályozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi posztjára.","shortLead":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi...","id":"20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2f4670-7984-4c58-b3e6-ad2c6875700b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2018. október. 10. 22:00","title":"New Yorkból tér vissza a kormányba Orbán régi-új helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]