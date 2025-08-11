Több új melegrekordot is született vasárnap

Vasárnap megdőlt az országos melegrekord, a fővárosban pedig a hajnali és napi csúcshőmérséklet is új maximumot ért el a Hungaromet szerint.

Ennek oka az, hogy anticiklonális hatások uralták Európa déli részének időjárását, a Kárpát-medencét forró, száraz levegő töltötte ki, mindennek eredményeként pedig több korábbi hőmérsékleti rekordot is felülmúlt a forróság. Országszerte 30, a déli-, délkeleti tájakon pedig helyenként 39 Celsius-fok fölött alakult a csúcshőmérséklet.

A napi csúcsértéket a Békés megyei Körösladányban mértek: 39,9 fokot, ez majdnem egy egész fokkal haladja meg a korábbi csúcstartó 39,0 fokot, amelyet 1948-ban a csongrádi és túrkevei állomásokon regisztráltak.

A budapesti János-hegyen vasárnap hajnalra csupán 25,5 fokig tudott hűlni a levegő, amivel a 2017-es fővárosi hajnali melegrekord is megdőlt – akkor Lágymányoson mértek 24,2-et. Délután Újpest állomáson 38,7 fokkal tetőzött a hőség, amivel új fővárosi napi melegrekord született. A korábbi, 1948-ban, Budapest Országút állomáson mért 37,9 fokos rekordot ebben az esetben is közel egy fokkal haladta meg az új.