Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári Bence 28 ezer várólistás betegről beszélt, miközben valójában 36 ezren vannak. Ráadásul a várakozási idő gyakran kétszer olyan hosszú, mint amit az államtitkár mondott.","shortLead":"Rétvári Bence 28 ezer várólistás betegről beszélt, miközben valójában 36 ezren vannak. Ráadásul a várakozási idő...","id":"20181010_Sokkal_hosszabbak_a_korhazi_varolistak_mint_amit_a_kormany_allitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb2a7ac-be40-4706-883e-bec3b9250379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Sokkal_hosszabbak_a_korhazi_varolistak_mint_amit_a_kormany_allitott","timestamp":"2018. október. 10. 19:27","title":"Sokkal hosszabbak a kórházi várólisták, mint amit a kormány állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába szippanthatja a felhasználót.","shortLead":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába...","id":"20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753f353-40e3-415d-b8da-ef18d449bffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Már ilyen is van: Netflix-függőséggel fordult orvoshoz egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","shortLead":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","id":"20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3129a10-e184-4caf-96c2-cf322cf3c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","timestamp":"2018. október. 11. 06:33","title":"Emberi csontok voltak egy Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fc852a-5039-40d2-b604-7515d1f8cf79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem csak a sportközpontja szobáit ajánlotta fel Rafael Nadal azoknak, akiknek az otthonát az özönvíz tönkretette, hanem maga is segített a romokat eltakarítani.","shortLead":"Nem csak a sportközpontja szobáit ajánlotta fel Rafael Nadal azoknak, akiknek az otthonát az özönvíz tönkretette, hanem...","id":"20181010_Nadal_is_segitett_a_mallorcai_katasztrofa_romjait_eltakaritani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8fc852a-5039-40d2-b604-7515d1f8cf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faebab09-70d7-423c-86d3-ff0676e1e795","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Nadal_is_segitett_a_mallorcai_katasztrofa_romjait_eltakaritani","timestamp":"2018. október. 10. 21:41","title":"Nadal is beállt a mallorcai katasztrófa romjait eltakarítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","shortLead":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","id":"20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38681cf0-e7a4-4238-8929-c19badc9c253","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 12. 15:52","title":"Írországba küldi a reklamálókat a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ab6d22-f28e-4c3d-b11d-364cd0b53742","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a húsfogyasztás visszaszorítása az egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni harcnak, de bőven lenne dolgunk ezen kívül is. ","shortLead":"Egy új kutatás szerint a húsfogyasztás visszaszorítása az egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni harcnak, de bőven...","id":"20181011_Husfogyasztas_klimavaltozas_taplalkozas_vegetarianus_etrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ab6d22-f28e-4c3d-b11d-364cd0b53742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a4cd7-8788-4ec3-b463-584e7b25a6ce","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Husfogyasztas_klimavaltozas_taplalkozas_vegetarianus_etrend","timestamp":"2018. október. 11. 13:28","title":"Megmentené a bolygót? Egyen kevesebb húst!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b575c8d4-8c1a-4c88-873d-ad94ec1d7465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemutatták annak a szuperjachtnak a terveit, amely egy speciális tükörrendszernek köszönhetően 50 méteren túl „láthatatlanná” válik a külső szemlélők számára. Az utasok pedig úgy érezhetik magukat az optikai csalásnak köszönhetően, mintha a víz fölött lebegnének.","shortLead":"Bemutatták annak a szuperjachtnak a terveit, amely egy speciális tükörrendszernek köszönhetően 50 méteren túl...","id":"20181012_Valora_valik_a_hajokazo_magyar_oligarchak_alma_jon_a_lathatatlan_luxusjacht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b575c8d4-8c1a-4c88-873d-ad94ec1d7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5620ebfc-2b7a-426a-902b-73b3f628e0df","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Valora_valik_a_hajokazo_magyar_oligarchak_alma_jon_a_lathatatlan_luxusjacht","timestamp":"2018. október. 12. 12:06","title":"Valóra válik a hajókázó magyar oligarchák álma, jön a \"láthatatlan\" luxusjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969cdb70-39c9-422d-8e23-6ff5399656b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány évtizeden belül az embereknek több mint a fele lesz rövidlátó, így a szemüvegesek száma is nagy valószínűséggel növekedni fog. Nekik pedig rengeteg kérdésük lesz az új szemüvegükről. Megkerestük nekik a válaszokat. ","shortLead":"Néhány évtizeden belül az embereknek több mint a fele lesz rövidlátó, így a szemüvegesek száma is nagy valószínűséggel...","id":"20181012_Segitseg_szemuveges_lettem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969cdb70-39c9-422d-8e23-6ff5399656b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb41410a-9dd1-4745-9a4d-a91d0483562e","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Segitseg_szemuveges_lettem","timestamp":"2018. október. 12. 11:22","title":"Segítség, szemüveges lettem! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]