Kezdett kicsúszni a kezéből az irányítás, ezért Putyin lejjebb tekerte az európai szabotázsakciókat

Az idei év elejétől fogva megcsappantak az orosz megrendelésre elkövetett robbantások és gyújtogatások az EU területén. Mit ronthattak el az Kremlben, és meddig tarthat ez az állapot? És hogy kapcsolódhat ehhez az, hogy Donald Trump nagyon szeretné megkapni a Nobel-békedíjat?

Kezdett kicsúszni a kezéből az irányítás, ezért Putyin lejjebb tekerte az európai szabotázsakciókat

Oroszország Ukrajnán túl Európában is harci cselekményeket végez, de a nyíltsisakos háború helyett a kontinensen hibrid hadviselést folytat: hackertámadások és választások befolyásolása mellett szabotázsakciókkal igyekszik fontos infrastrukturális létesítményeket rongálni, és általánosságban zavart okozni. Ez nem újdonság, az viszont igen, hogy a szabotázsakciók száma az év első öt hónapjában látványosan visszaesett.

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) listát vezet azokról a támadásokról, melyeket energia-, kommunikációs, közlekedési, katonai, vízi és tenger alatti célpontok elleni követnek el Európában, erős gyanú szerint orosz megrendelésre. Idén január-májusban 11 ilyen hibrid incidenst jegyeztek fel, ami időarányosan csökkenést jelent 2024-hez képest.

A teljes tavalyi év során, a 2023-as eseteket csaknem megnégyszerezve, több mint 30 ilyen támadás történt, az egyszerűbb gyújtogatásoktól és robbantásoktól az olyan bonyolult akciókig, mint a tenger alatti kábelek elvágása. (Az orosz kormány szerint az, hogy európai szabotázsakciókat rendelnek meg, természetesen alaptalan vádaskodás.) A felfokozott helyzetről akkor itt írtunk bővebben:

Gyújtogatás, robbantási kísérletek, dezinformáció – egyre durvább akciókba kezdtek Európában az orosz kémek

Több európai titkosszolgálat egybehangzóan állítja, hogy a korábbi, sporadikus destabilizáló tevékenységek után az orosz hírszerzők most szintet léptek. Sokasodnak a Nyugat-Európát célzó szabotázsakciók, hackertámadások, és egyre intenzívebbek a propagandakampányok is. Céljuk Ukrajna támogatásának megrendítése az európai parlamenti választások előtt.

Nem ma kezdték

Orosz ügynökök már az 1960-as években elkövettek szabotázsakciókat ellenséges országokban, a közelmúltban pedig a Krím annektálása és a 2014-es kelet-ukrajnai háború kezdete után intéztek támadásokat olyan európai országok lőszergyárai és fegyverkereskedői ellen, melyek Ukrajnát támogatták. Ezek gondosan megtervezett akciók voltak, melyeket magasan képzett ügynökök követtek el – nem úgy, mint a mostani szabotázshullámban.

2025 32. lapszám