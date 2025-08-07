Kezdett kicsúszni a kezéből az irányítás, ezért Putyin lejjebb tekerte az európai szabotázsakciókat

Oroszország Ukrajnán túl Európában is harci cselekményeket végez, de a nyíltsisakos háború helyett a kontinensen hibrid hadviselést folytat: hackertámadások és választások befolyásolása mellett szabotázsakciókkal igyekszik fontos infrastrukturális létesítményeket rongálni, és általánosságban zavart okozni. Ez nem újdonság, az viszont igen, hogy a szabotázsakciók száma az év első öt hónapjában látványosan visszaesett.

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) listát vezet azokról a támadásokról, melyeket energia-, kommunikációs, közlekedési, katonai, vízi és tenger alatti célpontok elleni követnek el Európában, erős gyanú szerint orosz megrendelésre. Idén január-májusban 11 ilyen hibrid incidenst jegyeztek fel, ami időarányosan csökkenést jelent 2024-hez képest.

A teljes tavalyi év során, a 2023-as eseteket csaknem megnégyszerezve, több mint 30 ilyen támadás történt, az egyszerűbb gyújtogatásoktól és robbantásoktól az olyan bonyolult akciókig, mint a tenger alatti kábelek elvágása. (Az orosz kormány szerint az, hogy európai szabotázsakciókat rendelnek meg, természetesen alaptalan vádaskodás.) A felfokozott helyzetről akkor itt írtunk bővebben:

Gyújtogatás, robbantási kísérletek, dezinformáció – egyre durvább akciókba kezdtek Európában az orosz kémek Több európai titkosszolgálat egybehangzóan állítja, hogy a korábbi, sporadikus destabilizáló tevékenységek után az orosz hírszerzők most szintet léptek. Sokasodnak a Nyugat-Európát célzó szabotázsakciók, hackertámadások, és egyre intenzívebbek a propagandakampányok is. Céljuk Ukrajna támogatásának megrendítése az európai parlamenti választások előtt.

Nem ma kezdték

Orosz ügynökök már az 1960-as években elkövettek szabotázsakciókat ellenséges országokban, a közelmúltban pedig a Krím annektálása és a 2014-es kelet-ukrajnai háború kezdete után intéztek támadásokat olyan európai országok lőszergyárai és fegyverkereskedői ellen, melyek Ukrajnát támogatták. Ezek gondosan megtervezett akciók voltak, melyeket magasan képzett ügynökök követtek el – nem úgy, mint a mostani szabotázshullámban.