Két és fél milliárd közpénzből szervezheti meg a főváros keresztény-konzervatív közösségét egy álcivil szervezet

„Miközben rendszeresek a fővárosi költségvetést érő kormányzati elvonások, az Orbán-kormánytól érkező több mint 2,5 milliárd forintnyi közpénzt költhet saját céljaira egy budapesti ügyekkel foglalkozó, több mint 40 főt foglalkoztató agytröszt” – írja az Átlátszó.

A portál szerint a BP Műhely nevű civil szervezet gyakorlatilag teljes működési költségét a közpénzelosztó Batthyány Lajos Alapítványtól (BLA) kapja. A kicsit több mint egy éves szakaszra az alapítványtól egészen pontosan 2,52 milliárd forintot kaptak.

A kérelemhez becsatolt szakmai programból kiderül, a szervezet Budapestre „kulturális, szociális és társadalmi enklávé”-ként tekint Magyarországon belül. Mint írják, „a keresztény-konzervatív eszme Budapesten nem egyszerűen defenzívába került: a keresztény-konzervatív eszme Budapesten visszaszorult, a városi intézményekből szinte eltűnt”. A BP Műhely egyik fő célja, hogy „azt a felmérhetetlenül nagy intellektuális erőt, amit [Budapest] keresztény-konzervatív közössége ma sporadikusan képvisel, egységbe szervezze”.

Munkaterve szerint a szervezet kerületenként és az egész főváros vonatkozásában egyaránt rendszeres piac-, társadalom- és közvéleménykutatásokat készíttet, majd pedig „kutatásalapú közéleti kommunikációt” folytat, pódiumbeszélgetéseket szervez és publikációkat jelentet meg.

A szervezetet Kőrösi Koppány (képünkön) jegyzi, aki fejlesztéspolitikai szakértőként hivatkozik magára, a székhelyül szolgáló címet pedig a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány, vagyis a Fidesz pártalapítványa biztosította.

Kőrösi Facebook-oldalát korábban a Megafon is a követői figyelmébe ajánlotta, azt írták róla, hogy „egy hiteles, megafonos arc”. Tavaly pedig a Tranzit fesztiválon Szentkirályi Alexandrával, a fővárosi Fidesz frakcióvezetőjével és Böröcz Lászlóval, az I. kerület kormánypárti polgármesterrel beszélgetett a fővárosi politizálás aktuális kérdéseiről.

Rajta kívül az alakulat tagjai között fideszes vagy holdudvari kötődésű figurák szerepelnek, többek között Wintermantel Zsolt korábbi polgármester, az UD-üggyel ismertté vált egykori MDF-es politikus, Almássy Kornél, Losonci Gergely, a Századvég politikai igazgatója, volt fideszes EP-képviselőjelölt és újabban Habony Árpád londoni tanácsadó cégének vezetője és Szabó Krisztián Szilárd, a Fidelitas volt alelnöke.